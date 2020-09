De Pablo, durísimo contra Alberto Fernández: "O renuncia o se pone a laburar"

Juan Carlos de Pablo, economista, criticó las medidas económicas impulsadas por el Banco Central y criticó duramente a Alberto Fernández.

“El Presidente tiene las siguientes alternativas decisorias: 1) se pega un tiro, 2) se infarta, 3) da parte de enfermo, 4) renuncia y le entrega las llaves a Cristina Kirchner o 5) se pone a laburar. Va a reaccionar cuando él crea que está en peligro, no cuando yo se lo diga”, manifestó en Radio Mitre.

Y agregó: “Más allá de que no tengo opción de irme ni tengo ganas de irme o cosas por el estilo, en el fondo de mi corazón estoy diciendo que me parece que el presidente Fernández en algún momento va a reaccionar".

El economista opinó sobre el dólar ahorro: "Nunca entendí por qué se seguían vendiendo 200 dólares a cuatro millones de tipos, son 800 millones, en un país que tiene un superávit comercial de 1400. Uno puede decir bueno, sigue con los parches, hasta que en algún momento, empieza con una decisión presidencial, el Presidente agarra a su equipo económico y les dice: ‘Esto no está funcionando, tráiganme algo que realmente funcione’”.

Excelente el economista Juan Carlos de Pablo. "No hay ningún Ministro en este Gobierno, a la altura de las circunstancias" pic.twitter.com/FEYmCEWy25 — Silvia_RepublicanaOK (@Republica_naOK) September 18, 2020

“La historia demuestra que estas decisiones son muy costosas y las toman cuando creen que están al borde del abismo desde el punto de vista económico o cuando están a punto de perder las elecciones”, indicó de Pablo.

Por último, señaló: "Los argentinos estamos acostumbrados a tomar decisiones bajo fuertes incertidumbres. Esto no es gratis. Acá no hay tiempo para aburrirse, es costoso. Que digamos eso no cambia las cosas. Y en condiciones de credibilidad que hoy están muy cuestionadas y que uno tiene que decirle al Presidente: “Intentelo, jefe”.