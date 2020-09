Insólito: Pablo Moyano logró suspender por quinta vez su indagatoria

El sindicalista Pablo Moyano logró suspender por quinta vez la indagatoria en la causa en la que está imputado como jefe de una asociación ilícita que defraudó en cifras millonarias al Club Independiente. Tras las reiteradas suspensiones, la indagatoria no tiene fecha de realización.

El último escrito presentado por el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, argumentó que los plazos de la instrucción de la causa se encontraban vencidos y volvió a pedir que se aparte del caso al fiscal Sebastián Scalera. La jueza Brenda Madrid rechazó ambos planteos, pero aceptó el recurso y ahora será la Cámara de Apelaciones la que resuelva. Hasta que eso no ocurra, la indagatoria del líder camionero no tendrá fecha.

Moyano primero se negó a declarar de forma virtual, porque no confía en la confidencialidad de la plataforma, y también se negó a hacerlo de forma presencial este jueves por el temor a contagiarse de coronavirus.

La realidad es que Moyano no quiere declarar. Su defensa sostiene que no debe comparecer ante la Justicia porque "es inocente" y las acusaciones en su contra no tienen sustento. La Justicia considera todo lo contrario, por eso lo citó a indagatoria.

La investigación contra Pablo Moyano comenzó en 2017. Un primer tramo del expediente, que involucra a ex barra bravas y dirigentes del Club, ya se encuentra elevado a juicio oral. Aún continúa en instrucción el tramo que involucra a Moyano como jefe de la asociación ilícita. Tuvo una primera indagatoria el 1 de noviembre de 2018, pero las acusaciones en su contra se ampliaron y se desdobló el expediente.