El economista Juan Carlos de Pablo da las 5 opciones que tiene Alberto Fernández

Luego de las medidas del Banco Central de la República Argentina que comenzaron a regir este miércoles, donde se pusieron nuevos recargos a la compra del dólar ahorro, el economista Juan Carlos de Pablo, fue duro con el presidente Alberto Fernández.

El especialista enumeró que son cinco las opciones que tiene el mandatario y así enfrentar la crisis económica que vive el país.

Entre ellas están, según el economista:

se pega un tiro, se infarta, da parte de enfermo, renuncia y le entrega las llaves a Cristina Kirchner, o se pone a laburar.

"Va a reaccionar cuando él crea que está en peligro, no cuando yo se lo diga”, sostuvo y agregó: “Más allá de que no tengo opción de irme ni tengo ganas de irme o cosas por el estilo, en el fondo de mi corazón estoy diciendo que me parece que el presidente Fernández en algún momento va a reaccionar. Esa es la lista de las alternativas que tiene el presidente de la Nación, en un país presidencialista como el nuestro. Si fuese parlamentario, la Cámara de Diputados le hace un voto de censura y al otro día tenemos otro... Esto es presidencialista, el único que no se puede ir a la casa hasta el 10 de diciembre de 2023 es el Presidente”.

De Pablo dio una entrevista a Jorge Lanata en Radio Mitre y comentó que "nunca entendí por qué se seguían vendiendo 200 dólares a cuatro millones de tipos, son 800 millones, en un país que tiene un superávit comercial de 1400. Esto no me sorprende. Nadie puede creer que esto termine acá. Uno puede decir bueno, sigue con los parches, hasta que en algún momento, empieza con una decisión presidencial, el Presidente agarra a su equipo económico y les dice: ‘Esto no está funcionando, tráiganme algo que realmente funcione’”. Fuente: Infobae