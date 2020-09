Bolivia: Añez renunció a su candidatura presidencial y pidió unidad contra el MAS

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se bajó de su candidatura de cara a las elecciones que se concretarán el 18 de octubre. "Es para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor", expresó la mandataria en un mensaje en el que combinó palabras con enfáticos movimientos de las manos, mientras detrás se veían funcionarios varones.

"Si no nos unimos vuelve (Evo) Morales, vuelve la dictadura", lanzó para aludir a su destituido antecesor, que tuvo que escapar a la Argentina.

Pero más allá de la retórica, es posible que Áñez haya decidido no competir porque los números no le dan. Los adversarios de Morales saben que si no se aglutinan, el Movimiento al Socialismo podría retomar fuerzas, y eso los pondría frente a una encrucijada.

Fugaz

La actual presidenta lleva menos de un año en el poder. En ocasión de su ascenso, enarboló una biblia y se refirió varias veces a Morales como "un dictador".

Después de una etapa de protestas, estalló la pandemia y el clima político siguió siendo sumamente inestable. Áñez, que arrancó en el podio de políticos con imagen positiva, se fue debilitando y ahora sabe que, si no se abre, podría restarle votos a otro candidato de la derecha. Por eso fue insistente al llamar a la "unidad de quienes defienden la democracia".

Según informó la BBC, las últimas encuestas sitúan como favorito "por amplia ventaja" al economista Luis Arce Catacora, exministro de Evo, y ubican en segundo lugar al expresidente Carlos Mesa. Incluso se dice que Catacora podría vencer en primera vuelta.

Es que los adversarios de Morales son muchos y tienen grandes problemas para unirse. Los separan intereses regionales, sectoriales, ideológicos y hasta étnicos; y los une el rechazo casi visceral hacia Evo.

Áñez es consciente de ese panorama. Y acaso vislumbra también que, de sufrir una derrota su espacio político, podría enfrentar juicios por su desempeño como presidenta.

"Le pido a quien sea el candidato democrático para enfrentar el MAS que (...) conserve la pacificación y la estabilidad económica y el coraje que hemos tenido para luchas por la democracia y la libertad", pidió, antes de cerrar con un "Dios los bendiga"