¿Se dio vuelta? Morales criticó a Macri y se alinea con Alberto

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, rechazó hoy las declaraciones del expresidente Mauricio Macri al plantear la necesidad de "ayudar al Gobierno nacional" en el marco de la pandemia de coronavirus, "profundizando el diálogo y no las grietas".

"Está en todo su derecho de fijar posiciones, pero no comparto esa visión y he apoyado las medidas que tomamos junto al Gobierno nacional", para contener la propagación de la covid-19, aseguró gobernador jujeño en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam.

Agregó además que "el exmandatario ya cumplió una etapa" en Juntos por el Cambio y que el espacio en la actualidad está liderado por una "conducción colegiada".

Morales también criticó al ex presidente al señalar que "tampoco incentivemos las protestas callejeras. No puedo oponerme en Jujuy y aplaudirlo en la Ciudad, hoy hay que profundizar el diálogo y no profundizar grietas".

De hecho, el mandatario radical relató que Jujuy ha "vuelto a la consigna 'quedate en casa'", después del rebrote de covid-19, que comenzó en junio pasado, y explicó que están "trabajando codo a codo con (el ministro de Salud de la Nación, Ginés) González García.

Por otra parte, Morales también se refirió a la decisión del Ejecutivo Nacional de quitarle fondos de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires para redireccionarlos al gobierno bonaerense: "No comparto que sea por decreto", y agregó que "los excedentes que tiene la Ciudad tienen que ir a un fondo de desarrollo que distribuya entre todas las provincias".

El gobernador sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "es un buen administrador", por lo que consideró "justo" que la Ciudad de Buenos Aires "tenga el 1.4% (de coparticipación) que tuvo históricamente, más el costo de servicios de Seguridad transferidos por Nación", pero "ni un peso más".