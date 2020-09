Ahora la grieta está en Juntos por el Cambio

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en la escena política con una nota publicada en un medio nacional y criticó la gestión de Alberto Fernández. El analista político Daniel Bilotta se refirió al regreso mediático del ex presidente.

En el programa Uno Nunca Sabe, el especialista consideró que la aparición de Macri se da en un momento clave que tiene que ver con el enfrentamiento entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el Gobierno nacional, por la quita de fondos de la coparticipación.

"Fue una carta muy pobre. Un ex presidente después de tanto silencio, si sale a ganar un espacio público, debería ser más consistente, ya sea que su propuesta sea superadora o para invitar a la gente que lo sigue a tener una mirada más optimista", opinó Bilotta en relación al tono del mensaje de Macri.

El periodista político coincide en que no es el momento de posicionarse para el ex mandatario, pero su aparición arroja un dato que podría ser clave para el futuro de Juntos por el Cambio, y es que Macri podría no ser el candidato para las presidenciales de 2023. Aunque parece poco probable que algún otro dirigente pueda hacerle frente, el posicionamiento de Rodríguez Larreta es indiscutible.

A esto se suma la división interna hacia el interior del espacio, que ha llevado a varios dirigentes del Interbloque a no compartir su visión con la opinión de Macri. Por un lado, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual presidenta del Pro, apoyó la postura reflejada por el ex mandatario. Mientras que el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, habló de una "conducción colegiada" dentro del partido.

Bilotta estimó que "no hay una mirada colectiva dentro de Juntos por el Cambio", pero que aprovechan la baja en la imagen del gobierno para intentar posicionarse en algunos territorios a los cuales le ha costado llegar. "La caída del gobierno les arregla una serie de tareas que al Pro y al radicalismo les ha costado lograr, que es ocuparse de instalar su propuesta en el conurbano, el lugar donde se define la política", finalizó.

