Santiago Cafiero: "La carta de Mauricio Macri parece sacada de El rincón del vago"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que "sorprende la poca capacidad de autocrítica" del expresidente Mauricio Macri, quien el fin de semana publicó una columna de opinión con críticas al Gobierno nacional, y comparó los "conceptos" que utiliza en el texto a los "bajados de una monografía" de la web "Rincón del Vago".



"La carta de Macri tiene un discurso vacío, con conceptos que parecen más bajados de una monografía del Rincón del Vago (una web que utilizan los estudiantes secundarios) que realmente un documento que sea reflexivo y que vaya a generar soluciones para una Argentina que está padeciendo", dijo Cafiero.



Por eso, el jefe de ministros analizó que "sorprende bastante la poca capacidad de autocrítica, o de generar una idea o un aporte en un momento en que todos los argentinos están luchando contra una pandemia de coronavirus".



Al respecto, Cafiero diferenció que "mientras los argentinos luchamos contra la pandemia, el expresidente lo que hizo fue viajar por el mundo y entonces está muy alejado de lo que está sucediendo acá".





"El Gobierno no recibió la carta como un aporte ni como una instancia reflexiva, mucho menos autrocrítica", insistió.



De todos modos, aclaró: "No quiero meter a todos en la misma bolsa porque es algo de lo que siempre me quejé y no me gustó y la verdad es que ese no es el trabajo diario y cotidiano que tenemos con otros dirigentes de la oposición, incluso de ese mismo espacio".



En ese plano, Cafiero explicó que "se viene trabajando en forma coordinada" con la oposición y "se trata entre todos de ponerle el hombro y sacar la situación adelante".



"Poner a todos en la misma bolsa sería muy injusto", repitió el jefe de Gabinete.