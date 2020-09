Santiago Cafiero cruzó a Horacio Rodríguez Larreta: "Es improcedente lo que plantean"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "es improcedente el recurso que quiere presentar la Ciudad” de Buenos Aires para evitar que un punto de la coparticipación que recibe desde 2016 regrese a la provincia de Buenos Aires.



Así lo expresó el funcionario nacional en una entrevista que publica hoy el diario La Capital de Mar del Plata en la que afirmó que fue "un exceso" de parte del anterior gobierno de Mauricio Macri el traspaso de fondos a la Ciudad, que "no correspondía con la transferencia de la policía, sino que estaba muy por encima de esos costos, en detrimento del Tesoro Nacional".



Cafiero afirmó también que la discusión estaba presente "desde principio de año", incluso, dijo, desde "diciembre del año pasado", cuando asumió el actual gobierno de Alberto Fernández.



"Al final termina siendo esto, Macri termina dándole por decreto a la ciudad más rica y nosotros terminamos usando el mismo recurso para dárselo a las mayorías", dijo respecto de la decisión anunciada la semana pasada en el marco de un reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires por mejoras salariales.



Cafiero aseguró que el Gobierno nacional le informó al porteño sobre la medida minutos antes del anuncio, pero dejó claro que "ellos sabían" que había una "decisión tomada" al respecto y señaló que de hecho en su momento les "fueron pidiendo tiempo, fueron dilatando las reuniones".



"Por eso digo que nadie se puede hacer el sorprendido", resumió el jefe de ministros.



En cuanto a la decisión anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de presentar esta semana que comienza un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Cafiero dejó claro que la medida tomada por el Gobierno nacional es "constitucional, legítima y profundamente justa", por lo que "es improcedente el recurso que quiere presentar la ciudad".



En ese marco, interpretó como "una puesta en escena de la oposición" el anuncio de reclamar ante la Corte, y reiteró que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional es "una medida claramente constitucional , legítima y justa" ya que "no se trata de recursos coparticipables".



Cafiero destacó la política "federal" del Gobierno nacional de "distribución de recursos" y consideró que "el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería ser más justo y, por lo menos, terminar de completar el análisis diciendo cuáles son los recursos extras, que desde marzo hasta septiembre les fue llegando de parte del Tesoro Nacional, de parte de recursos nacionales o programas nacionales".



Repasó que la Ciudad de Buenos Aires recibió más de 47 mil millones de pesos entre marzo y septiembre en concepto de diferentes ayudas estatales y remarcó que "ahí no hay ninguna discriminación política", como tampoco las hay con ninguna provincia del país.