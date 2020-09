Sergio Berni habló de infiltrados en la protesta policial: "Había barrabravas"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dio una entrevista luego de las manifestaciones en las que efectivos de la Policía Bonaerense reclamaron un aumento salarial y aseguró que en esas protestas hubo “barrabravas y otros actores a los que siempre se ve en los conflictos".

"Es la primera vez que la Provincia no se deja extorsionar por todo lo que vimos y que se culmina con el anuncio histórico", dijo Sergio Berni en diálogo con el canal TN, refiriéndose a la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Axel Kicillof, en la que adelantó el incremento de sueldo que recibirán los uniformados.

El gobernador @Kicillofok anunció, junto a @magariovero, @Carli_Bianco y @SergioBerniArg, el Plan Integral de Seguridad que da respuesta a una deuda histórica del Estado bonaerense con su fuerza policial. pic.twitter.com/dGXLSVNr9u — Gobierno PBA (@BAProvincia) September 10, 2020

"Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro de la legalidad. Hay mucho para ver acá, hay que separar la paja del trigo. No es lo mismo aquel que sacó su patrullero y lo dejó en el piquete, que aquel que no pudo ir a trabajar porque no tenía ese patrullero. Hay muchas situaciones", explicó el funcionario.

Berni dijo que no todos los policías estaban de acuerdo en la manera que se materializó el reclamo. "En muchos casos (los efectivos que participaron de las manifestaciones) fueron extorsionados para que hicieran eso. Desde el punto de vista de la conducción policial, hay que hacer una auditoría muy finita para determinar responsabilidades”, agregó el ministro.

Pero lo más llamativo de la nota fue cuando confesó que en la manifestación hubo personas infiltradas que no son parte del cuerpo policial. "Fue una situación en la que se mezclaron policías muy jóvenes, exonerados o retirados, y un montón de gente, barrabravas y otros actores a los que siempre se ve en los conflictos”, aseguró Berni.

Para el ministro, estas manifestaciones fueron “un intento de desestabilización" y en este sentido, si bien no responsabilizó directamente a la oposición por los hechos, señaló que “hay macristas buenos y malos, pero sin duda aquellos políticos de vuelo corto siempre tratan de posicionarse en a provincia de Buenos Aires y siguen fracasando en sus intentos de poner palos en la rueda”.