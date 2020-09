Entre gusto a poco y rechazo: las reacciones de los policías tras el anuncio de Axel Kicillof

Las mejoras salariales destinadas a la policía bonaerense, tras varios días de protestas en el conurbano y réplicas en el interior de Buenos Aires, que anunció el gobernador Axel Kicillof, generaron reacciones de lo más diversas, aunque mayoritariamente predominó el rechazo al aumento del salario mínimo a $44.000 netos.

En La Matanza el discurso provocó tibios aplausos cuando el funcionario indicó que los sueldos se equipararían con los de la Policía Federal, pero con el correr de los minutos la sensación se transformó en incertidumbre, ya que no se refirió sobre si va haber policías sumariados por protagonizar la protesta.

"Estamos lejos de lo que pedíamos, que era un sueldo de bolsillo de $60 mil, hay que hacer adicionales para llegar. La equiparación es histórica, sí, pero también tiene que serlo el régimen de horarios: la Policía Federal y la de la Ciudad trabajan 6 horas diarias. La Bonaerense trabaja 8, más recargos de servicio", dijo Nicolás Masi, secretario general del Sindicato de Policías Bonaerenses.

"Sobre el primer punto que pedíamos, que no nos sancionen, no se dijo nada. No sabemos si salimos de acá y nos harán sumarios, así que de acá no se va nadie", exclamó en plena protesta un hombre que se autodenominó Capitán Díaz de La Matanza.

"Vamos a mantenernos unidos, vamos a negociar. Lo que nos están ofreciendo ni se acerca a lo que estábamos pidiendo, resaltaron los manifestantes congregados en los alrededores del Centro de Coordinación Estratégica de la fuerza provincial en Puente 12, en La Matanza, lugar donde el ministro de Seguridad Sergio Berni tiene su base operativa.