Por tercera vez, suspendieron la indagatoria a Pablo Moyano

La jueza de garantías de Avellaneda, Brenda Madrid, volvió a suspender la declaración indagatoria a Pablo Moyano por supuesta defraudación al club Independiente, prevista para hoy, y el trámite fue reprogamado para el lunes próximo.



El fiscal del caso, Sebastián Scalera, volvió a citar a Moyano para el lunes a las 11 y advirtió que si la defensa no acepta el sistema de videoconferencia propuesto, el trámite será presencial, con los recaudos sanitarios ante la pandemia de coronavirus, informaron fuentes judiciales.



Moyano debía prestar indagatoria hoy, luego de que la semana pasada se suspendiera el trámite en pleno desarrollo a pedido de su defensor Daniel Llermanos, por no haber accedido a la totalidad de la causa de manera digitalizada.



Luego, el abogado pidió la nulidad de la citación a indagatoria por violación al derecho de defensa y la privacidad, un planteo que la magistrada rechazó pero sí ordenó reprogramar la audiencia.



La jueza dispuso que la fiscalía use "un sistema cifrado de extremo a extremo" con alguna herramienta informática para "garantizar la confidencialidad y privacidad que ya fuera ordenada", al constatarse que el contenido de la audiencia pasada trascendió de manera exacta a los medios de comunicación



El fiscal fijó la nueva convocatoria para el lunes 14 de septiembre a las 11, y, en caso de no aceptarse el medio tecnológico que se proponga, anticipó que el trámite será presencial en la fiscalía "con protocolos sanitarios y de distanciamiento correspondientes".



Moyano fue citado a declaración indagatoria en la causa por presunta "asociación ilícita" en relación a maniobras con la barrabrava del club vinculadas a la reventa de entradas y otros hechos.