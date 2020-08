Funcionarios oficialistas participaron de un foro virtual

Funcionarios, gobernadores y especialistas disertaron ayer de forma virtual sobre políticas públicas y escenarios de pospandemia, en un foro organizado por Agenda Argentina, un colectivo de académicos e intelectuales afín al Frente de Todos.



Bajo el lema "Hablemos de transformaciones: debatir y proponer para gobernar", el encuentro virtual congregó a funcionarios de la administración nacional, gobernadores, legisladores, intendentes y especialistas en varias áreas para "discutir ideas para salir de la pandemia con más igualdad, más derechos y más Estado", dijeron los organizadores.



Las discusiones se dieron como un anticipo del plan de 60 medidas que planea lanzar el Presidente Alberto Fernández en los próximos días.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los participantes de esta disertaciones, llamó a "tranquilizar la economía" y a "mantener la sostenibilidad de la deuda".



"Tranquilizar la economía es un concepto estructural, es poder tener una estructura productiva que satisfaga cinco objetivos", afirmó Guzmán.



Según el ministro, debe ser "inclusiva y generar trabajo para todos y todas; dinámica, que genere más valor agregado; estable; federal y soberana, es decir no quedar rehenes de situaciones de endeudamiento insostenibles".



En ese mismo panel, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó la tarea que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas durante la pandemia de coronavirus, y ponderó el hecho de que todo ese despliegue se hizo "en el marco del actual ordenamiento legal y sin que los efectivos estuvieran armados".



Como parte de esas discusiones, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra destacó la agenda de género que implementó el Gobierno, que lo lleva a impulsar un proyecto para la legalización del aborto.



"La pobreza hoy en Argentina tiene cara de mujer y la lucha por la igualdad de género debe darse en ese plano", subrayó la funcionaria durante su exposición.



El cierre del debate estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quienes se refirieron a las características del Frente de Todos como fuerza política y a la importancia de impulsar transformaciones desde la política.



Cafiero, definió al Frente de Todos como una "una fuerza de militantes que revindica el valor de la política".



"Hoy lo que nos distingue de un Gobierno (como el de Mauricio Macri) que negaba la política es que nosotros nos reivindicamos como militantes y valoramos la importancia de la política. Eso es una marca, es nuestra marca", dijo Cafiero.



A su turno, Frederic señaló que "la transformación que nos debemos es que esto no se consigue únicamente reprimiendo a supuestos delincuentes". "Debemos construir una política federal de seguridad, apoyando a los gobiernos provinciales en sus esfuerzos", remarcó.



En el panel "El Estado que viene", expusieron los ministros de Producción, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el referente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro.



Kulfas afirmó que "estamos en un Estado que mostró una gran capacidad de reacción frente a la pandemia" y citó como ejemplo la implementación de programas sociales como el IFE.



"El 91 por ciento de los hogares de la Argentina ha recibido algún tipo de ingreso del Estado", destacó, y advirtió que "el Estado que viene tiene que reconstruir en materia productiva y generar empleo, que es el gran desafío de Argentina".



Por su parte, Arroyo recordó que "previo a la pandemia teníamos una hoja de ruta que era parar de caer y después empezar a reconstruir", y sostuvo que tras la emergencia sanitaria, "la política social gira a la asistencia alimentaria".



Gómez Alcorta, a su vez, destacó que la pandemia "permitió que se visibilizaran niveles atroces de desigualdad, odio y discrminación" y sostuvo que "la desigualdad es un fenómeno político".



En otro foro, sobre "Territorios y Gestión Pública", intervinieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.



Kapopodis sostuvo que "lo que está en disputa no es cuarentena o no cuarentena" sino "cómo sigue la Argentina" luego del coronavirus.



"No hay que entregarse a los contrarios, tenemos que caminar lo que viene con más cohesión", remarcó el ex intendente de San Martín.



Larroque observó que "hay una pandemia previa a la del coronavirus, que es la financiera, que azota desde hace medio siglo" al mundo y a la región.



"Es clave que podamos entender que para enfrentar la pandemia financiera necesitamos mucha comunidad organizada. Tenemos que consolidar esa unidad que tiene que focalizarse en cuestiones estratégicas", subrayó el funcionario Bonaerense.



Raverta, a su turno, valoró la presentación del Programa Procrear como parte de las medidas que impulsa el Gobierno para la pospandemia y dijo que el IFE "es una apuesta a la coyuntura, pero tiene que ver con nuestra historia de hacernos cargo de las cuestiones profundas, de las necesidades de los que menos tienen"



En tanto que varios gobernadores destacaron "el diálogo y el trabajo en conjunto" con el Gobierno nacional y coincidieron en implementar "políticas diferenciadas por región".



En el panel "Argentina integrada" del foro participaron por videoconferencia los gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Arabelas Carreras (Río Negro), Ricardo Quintela (La Rioja); la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario; y la secretaria de Relaciones con las Provincias, la economista Silvina Batakis.