Estatales: de la cláusula gatillo a un año sin aumentos

El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, reconoció que en el contexto que se vive en la provincia es complejo hablar de aumentos salariales para los estatales. De esa manera, volvió a patear para adelante la apertura de las paritarias, que quedaron suspendidas en el mes de marzo por el inicio de la cuarentena. El funcionario destacó que la recaudación ha caído un 30% y que hay actividades del sector privado que siguen sin trabajar. En ese marco, afirmó que los empleados públicos que cobran todo su sueldo el último día del mes deben entender que son privilegiados.

"Tanto el empleo formal como el no formal -que es muy difícil de medir- han sufrido un golpe fenomenal. Hay gente con regímenes de suspensión cobrando 60% de los sueldos. Los peloteros y jardines de infantes cierran. Se habla mucho del turismo pero los sectores de la cultura también están absolutamente parados. Hay que reactivar la economía y la provincia sigue haciendo esfuerzo para pagar sueldos en tiempo y forma y lo hacemos. Somos privilegiados los que tenemos el sueldo al 100% a fin de mes. Lo considero casi un lujo", aseguró Nieri en diálogo con MDZ Radio.

En una extensa entrevista el ministro de Hacienda dialogó sobre diversos temas. No sólo se refirió a la negociación que están llevando adelante para lograr refinanciar 590 millones de dólares de deuda, sino también a la tensión que existe con el gobierno nacional respecto a los fondos que se están distribuyendo entre las provincias para hacer frente a la pandemia. Pero incluso, destinó algunos minutos a analizar un informe realizado por el Consejo Empresario Mendocino que sostiene que en los últimos 10 años el peso del Estado pasó de representar el 17% al 24% de los recursos.

"Teníamos un Estado que hace 10 años era el 17% de la economía y hoy es 24%. Eso es malísimo. Pero invito a observar lo que pasó en seis años y luego en los cuatro siguientes. Porque si no tomabamos las medidas que tomamos, hoy representaría el 30%", expresó Nieri en defensa de la gestión de Alfredo Cornejo y la política de reducción de personal que se impulsó en su mandato. Sin embargo reconoció que una decisión que se tomó en los años 2018 y 2019 puede haber tenido un costo fiscal que se ve reflejado en el informe del CEM: la cláusula gatillo.

"Quizás la cláusula gatillo -en ese sentido del impacto fiscal- no fue una buena idea. Pero estoy convencido que el problema fue la inflación del 50% dos años seguidos", manifestó. "Prefiero atribuir el problema de la cláusula gatillo a la inflación, pero sin escaparle a que a lo mejor fue una mala decisión. El sector privado pudo dar menos que eso. A lo mejor fue una mala decisión, pero el gran problema no fue esa medida fue la macroeconomía" se defendió.

De todas maneras, el funcionario de Rodolfo Suarez aprovechó la oportunidad para criticar a los gobiernos que antecedieron a Cornejo y dijo que tanto Celso Jaque como Francisco Pérez fueron irresponsables a la hora de nombrar personal. Sobre Pérez señaló que en las paritarias del 2015 firmó el pase a planta de más de 3000 trabajadores que tuvieron que ser incorporados durante la gestión de Cornejo.

Mientras tanto, culpó a Jaque de designar 5000 personas en un año y dijo que el costó de esa decisión se sigue pagando y seguirá pagándose durante años. "Hay que mirar la inercia de las decisiones. La decisión de Jaque de tomar 5000 empleados la seguimos pagando y se seguirá pagando durante años. El costo de esa irresponsabilidad es gigantesco", aseveró.

La deuda nacional, la deuda de Mendoza y el problema de la economía

Por otro lado, Nieri destacó la importancia de que el gobierno nacional haya llegado a un acuerdo con los bonistas internacionales para refinanciar la deuda. "Es muy importante, lo celebro. Hice llegar felicitaciones a los funcionarios nacionales. Pero lo que resolvemos es un problema financiero, pero seguimos sin poner en funcionamiento nuestro país. Si no hacemos esa tarea que es la importante, esto es una solución que pasa a ser el inicio del próximo problema", expresó.

En este sentido subrayó la importancia de haber conseguido ese acuerdo pero aclaró que el verdadero problema a solucionar es el funcionamiento de la economía y el déficit fiscal.

"Con déficit generamos deuda, pero además de dejar de ser deficitarios hay que ser un país donde la economía crezca. El déficit es ingreso menos gasto, entonces hay que trabajar mucho mejor del lado del gasto. Pero también hay que trabajar en los ingresos, porque si la economía es cada vez más chicas cada vez es más el esfuerzo que se le pide. Lo fundamental es hacer crecer la economía", esgrimió el ministro de Hacienda en el programa Sonría, lo estamos filmando.

Lo mismo sostuvo sobre la situación de Mendoza. Si bien aquí no hay un acuerdo cerrado con los bonistas, Nieri destacó que el 60% de los acreedores ya ha aceptado una refinanciación y que apuestan a llegar a un 75% de aceptación antes del 28 de agosto.

"Es fundamental llegar al 75% para que el tema concluya de forma definitiva y evitar que los bonistas puedan hacer un litigio. Aspiramos a llegar a eso. Se puede cerrar con menos pero lo óptimo es llegar al 75%", dijo y aclaró que los están buscando para que se expresen y admitió que el acuerdo nacional puede servir gracias a que mejoró el "humor" internacional respecto a Argentina.

"Refinanciar las deudas es un alivio financiero para nuestra provincia. Espero que de aquí al 28 haya un resultado positivo. Sería un alivio, pero el problema es mejorar la economía al igual que en nación. Con una economía más grande el esfuerzo que tiene que hacer la provincia es menor. Lo principal es que haya funcionamiento económico, sino todo es más complejo", reiteró.

Reclamo a Buenos Aires

Si bien Nieri prefirió no usar la palabra reclamo, reconoció que están dispuestos a viajar a Buenos Aires para discutir con el gobierno nacional respecto a los fondos que están llegando a Mendoza para hacer frente a la pandemia. Nieri señaló que el viernes ingresó la segunda cuota de 950 millones de pesos, por lo que han llegado a la provincia 1900 millones de pesos. Sin embargo, eso es menos de la mitad de los 5000 millones de pesos que llegaron a Chubut.

"Hay 60 mil millones de pesos para provincias sin contar a Buenos Aires. Veamos provincias más chicas que la nuestra y analicemos la distribución de esos recursos: a Chubut le tocan 5000 millones de pesos que son 8000 pesos por persona. Los 1900 millones de pesos de Mendoza significan 950 pesos por cada mendocino", cuestionó el funcionario provincial.

"Con Santa Cruz pasa lo mismo, Neuquén también, Tucumán -en menor medida- también. Nosotros hacemos el reclamo que nos corresponde. Lo expresamos y si hace falta iremos a dar las discusiones, porque es la obligación nuestra. De su lado nos pondrán sus argumentos para justificar la distribución que están haciendo", adhirió.

"Es una asistencia por la pandemia y a nosotros la recaudación nos cayó un 30%. Perdimos 10 mil millones de pesos en el primer semestre. El daño de la pandemia es grande y entendemos que si hay un fondo de asistencia no es justo que se use para solucionar problemas históricos de provincias como Chubut. Parece que no está bien haber hecho bien los deberes en los últimos años. Ayudan por problemas arrastrados cuando la asistencia es por el Covid", finalizó.

