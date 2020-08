Cafiero habló de la expectativa del Gobierno respecto al empleo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló hoy que el Gobierno nacional tiene “una gran expectativa de una rápida recuperación del empleo” tras una “dura caída en marzo y abril” debido a la pandemia por coronavirus y que “por suerte dejó de caer en mayo”.



En declaraciones a CNN Radio, Cafiero sostuvo que existe “una gran expectativa de recuperarnos rápidamente de una caída dura del empleo en abril que, por suerte, dejó de caer en los datos de mayo, y esperamos tener los datos de los meses de junio y julio”.



Por otro lado, dijo que "todavía no hay ninguna decisión tomada" respecto a posibles aumentos de tarifas en los servicios públicos, aclaró que esos incrementos "están congelados" y recordó que "los aumentos previstos para este año quedaron postergados".



En cuanto al precio de la nafta, Cafiero sostuvo que "no está confirmado que vaya a aumentar porque todavía estamos analizando la estructura de costos de ese y otros productos para ver si hay que hacer algunas correcciones”.



“Hay una mesa de negociación para establecer si es necesario corregir y fijar nuevos valores, por lo que se está analizando producto por producto”, dijo el funcionario sobre un eventual aumento de los precios máximos que se fijaron el pasado 6 de marzo.



Con respecto a los niveles de índice de aumentos de precios, Cafiero afirmó que “la inflación ha bajado mucho porque en el primer semestre de este año fue menos de 14 puntos mientras que el año pasado teníamos casi 26 puntos en el mismo periodo”.



“La inflación viene bajando, aunque sigue siendo alta”, agregó el funcionario nacional quien también se refirió a la situación de la moneda estadounidense al asegurar que “siempre tenemos un ojo en el tipo de cambio porque la Argentina siempre mira al dólar”.



Al respecto, continuó: “Es parte de la tarea que hemos emprendido para generar distintas herramientas e instrumentos de ahorros en pesos para que el dólar empiece a perder relevancia”.



En un breve análisis sobre el impacto del coronavirus en el ámbito laboral privado, el jefe de Gabinete consideró que “la pandemia golpeó en el mundo y también en economías muchas más robustas que no tuvieron cuatro años de macrismo y lo golpeó igual en el marco productivo de otros países, con caída de actividad y luego despidos”.



“Argentina no está exenta de eso”, dijo en referencia a la pérdida de empleos privados por la pandemia, pero remarcó que “desde el Gobierno nacional se diseñó una política asistencial como es la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que los trabajadores mantengan el puesto de trabajo y el nivel de ingreso”.



En ese sentido, manifestó que “históricamente, Argentina tiene un muy mal seguro de desempleo y por eso diseñamos los ATP que funcionan como un seguro de desempleo, pero con el mantenimiento del puesto laboral".



“Así contuvimos el nivel de ingresos de los trabajadores y los empresarios no tuvieron que despedir”, remarcó.