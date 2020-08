Jorge Lanata estalló contra el Gobierno: "Necesitan que nos callemos la boca"

Los periodistas Marcelo Longobardi y Jorge Lanata criticaron al Gobierno por la tensa relación que mantienen algunos funcionarios con el periodismo.

En el pase entre los programa de ambos periodistas en Radio Mitre, Longobardi se refirió a "la novedad del señor Oscar Parrilli". El senador realizó una intervención en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para solicitar que uno de los artículos del proyecto de reforma judicial que presentó el Gobierno permitiera "condicionar" el trabajo periodístico.

Lanata se sumó al comentario de Longobardi y disparó: "Pensá que tiene lógica. Hay algo de lo que no se los puede acusar y es de falta de coherencia. Cuando Zaffaroni dice que hay que modificar la Constitución tiene razón. Es su punto de vista. Si ellos no modifican la Constitución, todo lo que quieren hacer es ilegal".

"La pelea con la prensa es obvia porque si ellos quieren un cambio radical, como el que creo que quieren hacer, necesitan que nos callemos la boca", agregó Lanata.

El editorial de Marcelo Longobardi: “Argentina es un país autodestructivo, no puede parar de chocar” https://t.co/x5fIsuqHZs — Radio Mitre ?uD83CuDFFDuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFD (@radiomitre) August 6, 2020

"¿Por qué en las dictaduras no hay prensa? En una dictadura no puede haber prensa. No puede haber quince diarios porque son quince puntos de vista y los tipos no lo soportan. Me parece coherente lo de Zaffaroni y lo de Parrilli", ironizó Lanata.

Longobardi se sumó a los comentarios de Lanata y criticó a Parrilli. "Es un senador y es un senador relevante, no es un senador cualquiera. Es quien conduce el instituto que regula las ideas de un sector del Gobierno y que como todo el mundo sabe es una expresión elocuente de lo que piensa eventualmente la señora Kirchner", indicó el periodista.

"Zaffaroni podrá pedir que se fusile al personal periodístico, pero Parrilli es un senador y puede hacer que estos delirios sean consumados", completó Longobardi.