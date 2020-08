Dos legisladores mendocinos se cruzaron fuerte por la emergencia turística

Los diputados nacionales Federico Zamarbide, de la UCR, y José Luis Ramón, de Protectora, protagonizaron un picante cruce en las redes sociales, que tuvo como eje principal el tratamiento del proyecto de ley de Emergencia para asistir al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus.

Lo que sucedió fue que el kirchnerismo, con el voto de Ramón que es parte del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, votó en contra del tratamiento del proyecto, lo que para Zamarbide significa "poner en riesgo miles de empleo".

Eso fue posteado en las redes sociales por el Diputado del radicalismo, quien apuntó contra Ramón directamente y contra el Frente de Todos, que votó de manera negativa.

El Frente de Todos y el bloque de @JoseLuisRamonOk en contra del tratamiento de la Ley de Emergencia para el Turismo. Son responsables de poner miles de empleos en riesgo. pic.twitter.com/haRxLWODEc — Federico Zamarbide (@FZamarbide) August 5, 2020

Sin embargo, la respuesta de Ramón no se hizo esperar y llegó con todo. "Así nacen las Fake News (noticia falsa)", comenzó diciendo el Diputado.

"Un Sr. Que parece una persona seria. Publica una mentira, y empieza a correr..... Mala clase, le llamamos en mi pueblo. Lo que se voto fue intentar meter en discusión un proyecto que no está terminado su trámite. Mal!!!!", expuso Ramón, quien explicó que el proyecto para declarar la Emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística no pasó aún por la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Mala clase, le llamamos en mi pueblo. Lo que se voto fue intentar meter en discusión un proyecto que no está terminado su trámite. Mal!!!! https://t.co/doEdwfezeG — Jose Luis Ramon (@JoseLuisRamonOk) August 5, 2020

La respuesta no solo no conformó a Zamarbide, sino que lo impulsó a una nueva respuesta, en la que asegura que no se trata de una "fake news".

"Podría habernos acompañado en tratar la emergencia turística en el recinto y en la comisión. En la que intentamos sancionar una ley que recoge un proyecto suyo. Si elige votar siempre con el kirchnerismo estará relegando a Mendoza", disparó.