De Marchi aboga en el Congreso para que estudiantes de medicina puedan hacer las prácticas y recibirse

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, replicó ayer en la Cámara Baja de la Nación un proyecto de Declaración que presentó en la Legislatura de Mendoza la diputada provincial del PRO Hebe Casado en el que expresa que vería con agrado que la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, establezca urgentemente los protocolos sanitarios pertinentes a fin de que los estudiantes que están culminando sus estudios de medicina puedan realizar las Prácticas Finales Obligatorias (PFO) requeridas para su egreso.

Al fundamentar su iniciativa, el legislador explicó que a raíz de la Pandemia ocasionada por el COVID-19 cientos de estudiantes de medicina han visto impedida la realización de dichas prácticas. Agregó que desde marzo de este año los estudiantes que se encontraban cursando estas Prácticas han realizado actividades virtuales, sin que las mismas sean consideradas como suficientes para finalizar sus carreras.

"Entendemos que las PFO resultan indispensables para la formación de los futuros egresados y que la experiencia presencial no puede ser dejada de lado para la culminación de los estudios. Sin embargo, también debe considerarse que se está coartando el derecho a la educación de casi 1000 estudiantes de todo el país", agregó De Marchi.

A estos argumentos le sumó el agobio económico por el retraso en la posibilidad de ejercer su profesión y el de aquellos estudiantes de universidades privadas que continúan abonando sus cuotas todos los meses.

De Marchi expresó además que "resultaría paradójico que en la peor crisis sanitaria global que recordamos y frente al masivo agradecimiento que día a día hacemos a nuestros médicos y profesionales de la salud, no se tomen las medidas necesarias para solucionar el egreso de nuestros profesionales más esenciales".

Finalmente destacó que en el marco de la Pandemia que atravesamos no sólo es necesario contar con mayor infraestructura sino también con mayores recursos humanos. "Cientos de estudiantes que atraviesan el último tramo de sus carreras pueden graduarse en el corto plazo y sumarse al sistema de salud. Se trata de una reserva latente que puede permitir oxigenar el sistema frente al creciente contagio de profesionales de la salud", cerró el legislador y presidente del PRO en Mendoza.

Por su parte la diputada provincial del PRO en Mendoza, Hebe Casado, al referirse al proyecto que elevó a la Legislatura provincial señaló: "En lo que va del año y por la influencia de la Pandemia, no se les ha permitido a los estudiantes hacer estas prácticas o no se ha tenido en cuenta lo que han realizado hasta ahora, por lo cual si seguimos así este año no vamos a tener médicos recibidos en el país con lo que significa no contar en este momento con este recurso humano que es tan importante y que está formado", advirtió.

Al fundamentar su pedido, explicó que la mayoría de ellos han estado inscripto como voluntarios y han estado trabajando y colaborando en los diferentes programas que se han desarrollado durante la pandemia en hospitales y centros de salud.

Por ello la legisladora consideró fundamental que la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación revea esta situación y prontamente se les permita a los estudiantes realizar las prácticas mencionadas para obtener el título habilitante.