Cazabobos: la cláusula Parrilli, las miserias de la discusión y el texto completo de la ley

La sesión de la Cámara de Senadores donde se aprobó la reforma judicial hubo de todo. Incluso denuncias cruzadas. Una de las chicanas más sonadas fue la del senador y "vocero" en el recinto de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de Oscar Parrilli, el senador por Neuquén que pasó a la fama por el lenguaje coloquial que usa la vicepresidenta para nombrarlo.

Una de las primeras modificaciones que se ejecutaron fue retirar la "cláusula Parrilli", es decir la mención a los poderes mediáticos como factores de presión a los jueces. Era una maniobra previsible. Desde que se inició el debate hay quienes advertían que la inclusión en el dictamen de esa cláusula en realidad era para distraer sobre el fondo de la cuestión. Era una cláusula “ caza bobos”. "Entregan la nada para hacer creer que ceden, dialogan o sin democráticos y republicanos. Todo mentira", explicaban los analistas. El propio senador se "divirtió" en la sesión usando conceptos aún más descalificativos, pues dijo que usaron el dictamen para divertirse. "Fue un anzuelo", dijo. Habrá querido decir la carnada.

Bullrich, el que te ganó

Una de las perlitas más comentadas de la sesión tuvo que ver con el cruce de chicanas entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador Estaban Bullrich. Cristina nombró varias veces a Bullrich, sugiriendo que no estaba y apuntando a lo que ocurrió antes, cuando el ex ministro de Educación usó una especie de "holograma" par simular que estaba presente. Bullrich le preguntó cómo estaba y ella le contestó "mejor que nunca", palabras que sirvieron para el contraataque: "A los argentinos no tanto", retrucó el legislador.

Pero el tema se trasladó a las redes, como no podía ser de otra manera. Y le sugirieron otras posibles respuestas al legislador del Pro. "Tendría que haberle dicho, acá estoy, arriba tuyo como en 2017". Resulta que Bullrich tiene como pergamino haberle ganado una elección a Cristina. Fue en 2017 cuando fue electo senador por Buenos Aires y dejó en segundo lugar a la actual vicepresidenta.

Ramón, con voto cantado

La aprobación del proyecto en el Senado traslada toda la tensión a Diputados. Con dos grandes bloques definidos, el Frente de Todos a favor y Juntos por el Cambio en contra, los ojos están puestos sobre los bloques minoritarios y diputados sueltos. José Luis Ramón es uno de ellos. Luego de incorporar cambios sugeridos por él, como la Secretaría dedicada a defensa de los consumidores, todos sugieren en el Congreso que Ramón votará a favor. Aún no está "cantado" su apoyo, pero sí su presencia en el recinto, cuestión que para el escenario que se viene es casi lo mismo.

El proyecto completo

Hubo cambios de último momento y dudas. Acá, el proyecto tal como salió del Senado.