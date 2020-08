Tras el duro cruce con Brancatelli, El Dipy la siguió en redes sociales: "Bajate el sueldo"

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli protagonizó un fuerte cruce con el cantante de cumbia conocido como El Dipy, a quien calificó de "desclasado e ignorante" luego de que el cantante lo acusara de "cobrar sobres" para defender al Gobierno.

La discusión entre el panelista de Intratables y el cantante comenzó cuando hablaban sobre la inauguración de una estación de trenes en Villa Rosa, Pilar, en la que estuvo presente Brancatelli a raíz de su puesto como coordinador ejecutivo de la Secretaría General del municipio bonaerense.

"Se inauguró una estación de tren donde la clase humilde y trabajadora a la que vos pertenecías va a ir a trabajar en situaciones más cómodas", destacó el periodista K.

"Pertenezco porque todavía no tengo ni cortinas en mi casa", lo cruzó El Dipy, quien criticó al periodista por romper la cuarentena y no respetar la distancia social en el acto.

Si bien Brancatelli intentó justificar que "había mucha gente respetando la distancia social", El Dipy retrucó: "Traje el video, te lo muestro para que lo veas".

"Relajate un poquito así yo termino", lo cortó el periodista y la charla fue subiendo de tono. "Me comprometo, no lo miro por televisión", siguió el periodista K, y El Dipy disparó: "El sobre es así".

"Sos un maleducado e ignorante", arremetió Brancatelli.

Y El Dipy lo cruzó en duros términos: "La gente me cree más a mí que a vos. Yo puedo caminar por la calle, vos no. Por el country de Pilar podés caminar, yo camino por el barrio".

"Está bien que sea un desclasado, que alguien humilde, a quien el contexto y la coyuntura de un país le permitió ser lo que es hoy, rompa con ese molde y que hoy sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba", continuó con sus críticas contra el cantante el periodista K.

"Vos sos funcionario del Gobierno y a vos te bancamos con nuestra plata. ¿Te bajaste el sueldo? No. No tengo más preguntas señor juez", ironizó El Dipy.

Tras la discusión, el cantante la siguió en redes sociales. "Brancatelli y diputada. Abro hilo. Él no se baja el sueldo", escribió El Dipy y compartió lo que cobra el periodista K en la Municipalidad de Pilar.

El No se baja el sueldo pic.twitter.com/nuPMJuytAH — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

"La señora que no se bajo el sueldo y no me supo responder, después de un corte desapareció del piso y la sacaron del aire. ¿Motivo? Sonó el teléfono", agregó El Dipy.

La señora que no se bajo el sueldo y no me supo responder, despues de un corte desaparecio del piso y la sacaron del aire. Motivo?

Sono el teléfono — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

Y completó: "No quiero ser político. Solo quiero que mis hijos y los tuyos el día de mañana busquen sus sueños. Que estudien una carrera. que tengan trabajo digno. Que puedan comprar una casa y que vivan sin sobrevivir. Yo me aguanto los golpes hoy, para que no se los den a ellos mañana".