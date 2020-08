Nueva declaración explosiva de Alberto Fernández hacia Mauricio Macri durante un acto

En los últimos días la tensión entre Alberto Fernández y Mauricio Macri ha ido en aumento. El fin de semana el presidente aseguró que que su antecesor le había recomendado no decretar la cuarentena obligatoria y que había sugerido dejar morir a miles de argentinos.

"Me llamó y me recomendó que no lo hagamos, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse", aseguró Fernández en una entrevista radial y Macri rápidamente salió a negar esas palabras. Un nuevo capítulo se sumó este martes en ese enfrentamiento.

El lunes Macri publicó un escrito en las redes sociales bajo el título "El valor de la palabra presidencial". En el mismo, afirmaba que “la credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro” y cuestionaba a Alberto Fernández por poner en su boca expresiones que asegura nunca emitió. Y la respuesta de Alberto llegó este martes en el marco de un acto por obra pública.

Mientras hablaba de la importancia de darle continuidad a las obras sin importar banderas políticas, Alberto escondió una respuesta directa hacia Mauricio Macri. "La palabra dada es muy importante. Tengo la tranquilidad de decir que digo en público lo que digo en privado", expresó el presidente.

EL VALOR DE LA PALABRA PRESIDENCIALQueridos argentinos,Es cierto que hablu00e9 con el presidente Fernu00e1ndez el 19 de... Posted by Mauricio Macri on Monday, August 24, 2020

Si bien dio a entender que hacía referencia a las conversaciones que tuvo con los gobernadores que lo acompañaban en la conferencia, su declaración tenía un destinatario directo: Mauricio Macri. "Es muy importante no mentir en política", agregó el jefe del Ejecutivo nacional.

"Para mí, no mentir en política es muy importante. Tengo la tranquilidad de decir que digo en público lo que digo en privado", remarcó.

Las declaraciones de Alberto tuvieron lugar en el acto virtual del cual formó parte Rodolfo Suarez desde la obra de la Variante Palmira, ruta que unirá los departamentos de San Martín y Luján de Cuyo y que servirá para evitar que el transporte de cargas ingrese a la zona metropolitana.