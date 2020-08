Alfonsín respalda a Alberto Fernández y defiende el DNU sobre telecomunicaciones

Ricardo Alfonsín consideró hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, que declara a la telefonía fija y celular, las prestaciones de Internet y la TV paga como servicio público, es "una medida correcta" porque se trata de prestaciones "esenciales".



"Si queremos profundizar no sólo la democracia política, sino también la social, la decisión es correcta. Esos servicios, o son en sí mismos esenciales, o son instrumentos para la satisfacción de necesidades esenciales", señalo Alfonsín.

Internet, la telefonía móvil, la fija, la TV por cable, no son estatizados, como dicen algunos. Son tan privadas como antes. Solo se los declara servicios públicos esenciales. Que es muy distinto. Eso permite un grado mayor de regulación pública. Como en otros países. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) August 22, 2020





El designado embajador en España sostuvo que "no hay que tenerle miedo a lo público, y consideró que no se está ante "una estatización" de los servicios de telecomunicaciones.



"Internet, la telefonía móvil, la fija, la TV por cable, no son estatizados, como dicen algunos. Son tan privadas como antes. Solo se los declara servicios públicos esenciales, lo que es muy distinto. Eso permite un grado mayor de regulación pública, como sucede en otros países", subrayó Alfonsín.