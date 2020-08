Marcelo Bonelli: "Lo que buscan es amedrentar al periodismo"

El periodista Marcelo Bonelli recibió una intimación por daños y perjuicios por parte del senador Oscar Parrilli, y se expresó al respecto en el programa radial “Magdalena y la noticia deseada”.

"Nunca dice en el telegrama cuál es el daño y perjuicio. Está claro que el proyecto de ley y este tipo de acciones, de carácter intimidatorias, forman parte de la misma historia", dijo haciendo referencia a la cláusula de la reforma judicial que configura a los medios de comunicación como posibles "grupos de presión".

"Esto es el patoterismo, la intención de amedrentarnos, cosa que no van a lograr. En ningún momento aclaran el motivo por el cual me citan, no sé de qué se trata", comentó indignado.