Ministro de Salud de CABA afirmó que se hacen menos testeos: ¿a qué se debe?

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, explicó este viernes que en la Ciudad de Buenos Aires se están haciendo menos testeos, ya que “no hay tantos candidatos para hisopar”. También explicó que el índice de contagiosidad, más conocido como R0, bajó de 1.1 a 0.95 por ciento.

"Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la Ciudad", manifestó.

Y agregó: "Voy a seguir acompañando, escuchando y ocupándome de fortalecer al máximo todo lo que podemos desde el Estado, por eso venimos trabajando mucho con los testeos de PCR (que diagnostica el coronavirus) en los centros de salud y vamos a seguir acompañándolos".

Sobre la curva de contagios, dijo: "La proporción de enfermos leves ha aumentado un poco. Esto se debe a la estrategia proactiva de búsqueda de candidatos (a tener la enfermedad), testeando con saliva o hisopado a todos los convivientes y contactos estrechos de positivos".

"Estamos reportando alrededor de 200 personas por día asintomáticos, son personas que van a pasarlo sin tener ninguna molestia", detalló.

Por último, explicó lo siguiente: "Hay una tendencia leve pero sostenida al descenso de casos, pero no significa nada en términos de relajar. El número de casos diarios es muy alto".