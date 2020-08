Del Caño no sabe si la izquierda dará quórum para la reforma judicial

El diputado nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Nicolás del Caño, señaló hoy que "más allá de lo que hayan publicado algunos medios sobre el quórum, lo cierto es que aún no se ha definido la postura" del Frente de Izquierda Unidad en relación al debate abierto sobre la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional.

El tratamiento de la reforma judicial pende de un hilo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo del Frente de Todos no cuenta con la cantidad suficiente de bancas para garantizar el quórum y depende de otras fuerzas políticas para garantizar al menos su debate en el recinto.

"La postura de la izquierda siempre ha sido clara contra un poder judicial basado en jueces y fiscales vitalicios elegidos a través de componendas e intercambios entre los partidos mayoritarios, con lazos indivisibles con los nefastos servicios de inteligencia", señaló el ex candidato presidencial a través de un comunicado firmado en conjunto con la legisladora porteña Myriam Bregman.

Para Del Caño y Bregman, "la oposición de Juntos por el Cambio ha impuesto una suerte de veto al funcionamiento de la Cámara de Diputados y se niega a sesionar si no acuerda con los proyectos presentados".

"El oficialismo ha aceptado este chantaje antidemocrático. Pero el funcionamiento del Congreso no puede estar restringido a componendas entre los bloques mayoritarios, que centralmente acuerdan votar leyes de entrega y contrarias a los intereses populares y no aquellos proyectos imprescindibles para que la crisis no sea pagada por el pueblo trabajador", sostuvieron desde el Frente de Izquierda.

En ese sentido, el Frente agregó que "hay una agenda que se niegan a tratar y que hoy se debería estar discutiendo cómo garantizar a través de impuestos progresivos a las grandes fortunas, un IFE mensual y sin exclusiones de 30.000 pesos para quienes lo necesiten".

"No puede ser que los efectos de la pandemia caigan sobre el pueblo trabajador, mientras que una minoría de banqueros y grandes empresarios siguen multiplicando sus ganancias: ellos deben ser los que paguen esta crisis", advirtió.