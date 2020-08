Bullrich, envalentonada tras la marcha: "Podemos volver a ser gobierno"

Los efectos de la masiva marcha de ayer contra algunas de las medidas que tomó o planea tomar el gobierno de Alberto Fernández ya demuestra sus efectos en la oposición, y son varios los referentes que salieron a hablar.

Una de ellas fue Patricia Bullrich, quien habló en TN de cómo se está comportando la oposición en medio de la cuarentena. La referente de Juntos por el Cambio habló específicamente de Horacio Rodríguez Larreta, quien había dicho que la marcha no estaba impulsada desde el PRO.

"No lo critico a Rodríguez Larreta, pero creo que es necesario un debate político respecto a cómo se mantiene y se amplía el 41 por ciento que sacamos. No podemos tirar por la ventana eso", indicó Bullrich.

"Desde hace muchos años que la Argentina no tiene una oposición tan fuerte que puede ser alternativa. Muchos años tuvimos elecciones donde sacábamos el 20 o 25 por ciento, hoy nosotros podemos volver a ser gobierno, entonces si no somos una verdadera representación de la gente no lo vamos a volver a ser", agregó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

"A mí no me gusta que lo insulten a Larreta, pero creo que el debate dentro del seno de Juntos por el Cambio sobre la oferta de nuestra segunda gestión, que es lo que tenemos que preparar en los temas en los que hemos tenido menos éxito, son debates de una coalición inteligente que quiere volver a gobernar", comentó la dirigente.

Finalmente, Bullrich le respondió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien le había "pedido perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido detener la marcha".

"Le tienen que pedir perdón a los 43 millones de argentinos por haber hecho la restricción más dura del planeta, por ser el país con más cuarentena y por habernos dicho 10 veces que íbamos a llegar a un pico, que al virus lo teníamos ya totalmente confinado y cada día estamos peor", cerró Bullrich.