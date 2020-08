"Desconcierto" en el PJ por la llegada de la reforma constitucional

El peronismo llenó de interrogantes al proyecto de Rodolfo Suarez. Cuestionó que no haya buscado el consenso opositor y hasta sospecha que hay diferencias en el propio oficialismo. Sin embargo, no hubo críticas definitivas, porque el gobernador no busca a través de ella su reelección.