De Marchi tendrá un lugar en la mesa de decisiones del PRO

El duro comunicado que emitió Juntos Por el Cambio por el homicidio del exsecretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez ha generado nuevas tensiones puertas adentro del PRO. Un sector encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal pretende bajar algunas revoluciones la intensidad de asedio hacia el gobierno nacional y no coinciden con las decisiones de la presidenta del PRO Patricia Bullrich. Para democratizar las decisiones, decidieron crear una Mesa Ejecutiva que cuenta con varios integrantes, entre los que se encuentra el mendocino Omar De Marchi.

El juego de poder puertas adentro del partido es complejo y la convivencia con un gobierno nacional de otro color político lo dificulta aún más. Mientras la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sale cuestionando en todos los medios a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta está obligado a trabajar en sintonía con el presidente. Esto, indefectiblemente, genera roces puertas adentro.

Para tratar de evitar cortocircuitos que debiliten el espacio se avanzó en la creación de una mesa que el propio reglamento del PRO habilita. "No es para recortar poder", manifestó De Marchi intentando bajar un poco la efervescencia.

En este sentido, afirmó que el objetivo de la Mesa Ejecutiva es "darle institucionalidad" al partido. "El PRO se está reconfigurando como partido estable de la política argentina", subrayó De Marchi y dijo que "no es lo mismo ser partido de gobierno que de oposición". "El PRO se constituyó prácticamente al calor del gobierno. Primero al calor del gobierno de la ciudad, desde 2015 del gobierno nacional. El desafío es darle institucionalidad al partido sin estar en el gobierno", remarcó.

En cuanto a los chispazos aseguró que no hay internas sino solo "opiniones, diferencias e idas y vueltas". "No tiene que ver con internas al estilo tradicional que todos las conocemos. No hay dos grupos. Hay diferencias en algunos temas producto del crecimiento y consolidación del PRO como partido", sostuvo.

Pero a pesar de ello, De Marchi fijó su postura respecto a la discusión sobre el tenor de las críticas hacia el gobierno nacional. "Se le ha dado más importancia a un supuesto comunicado que a la muerte misma de Fabián Gutiérrez y todo el contexto que implicaba eso", esgrimió el diputado nacional mendocino mostrándose alineado al expresidente Mauricio Macri y a la presidenta del PRO.

Finalmente la mesa ejecutiva quedó integrada por Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Omar de Marchi, Fernando de Andreis, Eduardo Macchiavelli, Cristian Ritondo, Jorge Macri y Diego Santilli.

De esa forma intentarán mediar en el futuro para evitar nuevos encontronazos entre la postura de oposición dura que pretenden Bullrich y el expresidente con el ala "dialoguista" que representa Larreta.