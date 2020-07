Renunciaron los funcionarios de Alvear que celebraron un cumpleaños

El intendente de General Alvear, Walther Marcolini le aceptó la renuncia a dos funcionarios de la comuna que habían participado en la celebración de un cumpleaños en la Dirección de Discapacidad. Los trabajadores festejaron sin respetar el distanciamiento social y los protocolos vigentes, por lo que fueron denunciados por concejales del Frente de Todos. Finalmente, este lunes fueron desvinculados de sus puestos.

Se trata del Secretario de Desarrollo Humano Pablo Reyes y el Director de Contingencias Fernando Álvarez. Ambos habían participado en un festejo realizado en la dirección de Discapacidad de la comuna.

El miércoles 1 de julio una empleada municipal de General Alvear y dos funcionarios fueron denunciados por festejar un cumpleaños y subir las fotos a redes sociales. En las imágenes se los ve violando las medidas dispuestas por el gobierno en la fase de distanciamiento social en la que se encuentra la provincia.

"En las instalaciones de la Dirección de Discapacidad, se llevó a cabo el cumpleaños donde se excedía el número de 10 personas, sin tapabocas y sin cumplir con el distanciamiento social en un edificio público. La dirigencia política debe dar el ejemplo ante la sociedad, algo que dista mucho de lo observado en las fotos", denunciaron los concejales alvearenses del Frente de Todos.

El miércoles por la tarde el ahora exfuncionario Pablo Reyes había dialogado con MDZ Radio y había reconocido que cometieron "un gran error". "Asumo con la responsabilidad de no haber cumplido con el protocolo", destacó en referencia a no haber mantenido el distanciamiento social. "Yo como servidor público debería haberlo tenido en cuenta. Es algo que no debimos haber hecho", dijo y aseguró que se habían puesto a disposición del intendente y de la Justicia.

Finalmente, se conoció que este lunes Walther Marcolini les aceptó la dimisión a ambos funcionarios.