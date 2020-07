Medidas por la pandemia: todo sigue igual en el país

El presidente de la nación, Alberto Fernández, anunció que la nueva etapa del aislamiento social seguirá hasta el 16 de agosto para todo el territorio nacional. "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como hasta ahora", señaló.

En conferencia de prensa junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno proteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario señaló que el virus está circulando.

EN VIVO | Anuncio del presidente Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. https://t.co/aKgA5VEVfX — Casa Rosada (@CasaRosada) July 31, 2020

El presidente convocó a "cuidar nuestras vidas y la de los otros", a "no contagiarnos y no contagiar", y a que "lo hagamos por decisión propia", porque "no estamos hablando de cuán libres somos", en una conferencia de prensa en Olivos para explicar cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio de cara a la propagación del coronavirus.

Además afirmó hoy que “cuando nos relajamos nos exponemos” al coronavirus, y que remarcó que no hay otra solución más que cuidarse” y agregó que "el sistema de salud está funcionando y da respuesta porque la Argentina se ha preparado para enfrentar" la pandemia de coronavirus.

Fernández convocó hoy "cuidar nuestras vidas y la de los otros", a "no contagiarnos y no contagiar", y a que "lo hagamos por decisión propia", porque "no estamos hablando de cuán libres somos".