Dura crítica a Macri del ministro de Salud de Kicillof por su viaje a París

“Es un mal ejemplo y me irrita. Todos los argentinos estamos vedados de hacer un montón de cosas”, le dijo el médico a Infobae. "No es bueno el ejemplo de decir: ‘Yo hago lo que quiero. Me voy, vuelvo'”, agregó. El ex presidente tendrá tendrá actividades como presidente de la Fundación FIFA.