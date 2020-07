Dalmiro Garay: "Son momentos turbulentos para la Corte"

Dalmiro Garay fue elegido como presidente de la Suprema Corte de Mendoza en un contexto particular: solo estuvieron presentes en la reunión plenaria 4 de los siete integrantes y fue ese mismo números de votos que requerían para que haya quórum y para que sea electo Garay para completar el período que dejó trunco Jorge Nanclares. Incluso fue necesario el autovoto de Garay.

Fue el propio Garay quien explicó el proceso y quien también reconoció que la Corte está sumida en un conflicto político. "Quiero expresar que son momentos turbulentos para la Corte", dijo al iniciar su discurso. Tras algunas consultas, aclaró. "Me refiero a momentos turbulentos que vive la clase política de la cual la Corte no es ajena. La Corte es un órgano jurídico político, nos tenemos que hacer cargo y hablar con otros poderes y mantener a rajatabla nuestra independencia. Ningún otro poder o persona nos puede condicionar en cómo dicta sus sentencias", dijo.

La elección de Garay es la concreción de la nueva estructura de poder de la Corte que tuvo como eje la designación de María Teresa Day como ministra. Es que su llegada volcó la balanza hacia el sector "filo oficialista" del Tribunal. La reunión había sido convocada por quien hasta ahora era presidente interino, Julio Gómez. Pero ni Gómez, ni sus compañeros de bloque (Omar Palermo y Mario Adaro) acudieron a la cita.

“Es un momento turbulento para la Corte” dijo Dalmiro Garay @mdzol pic.twitter.com/sxBl5GGXMx — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) July 3, 2020

La reunión fue entre Garay, José Valerio, Pedro Llorente y Teresa Day, quien tomó su primera decisión política a pocos días de asumir. "La convocatoria la hizo uno de los ministros que no fue. Él firmó una resolución. Pasados 30 minutos decidimos comenzar. Había que normalizar el funcionamiento de la Corte. No hay ningún tipo de cuestionamiento cautelar para que la doctora Day ejerza en sus funciones y por eso votó", explicó Garay.

Para el Presidente, los jueces deben mantener independencia para dictar sentencia, pero el resto "es todo dialogable". "Nosotros formamos parte del Estado. Por ende, me hago cargo porque sería negar la realidad, que hoy estamos en un proceso de crisis. Creo que con la suficiente altura, con diálogo necesario, con la mente puesta en un mejor sistema de justicia vamos a superar y darle tranquilidad a los tribunales que estamos en una conducción del Poder Judicial razonable y previsible, pero esencialmente a los mendocinos", dijo.

En el mismo acto se nombró a Teresa Day dentro de la Sala I de la Corte, que compartirá con Gómez y Llorente. Garay buscó marcar algo de lo que quiere que sea su impronta. "Venimos en un momento que se cuestiona y esto se cambia con transparencia, con un poder judicial abierto a la gente", aseguró.

Aunque es parte de la "guerra" interna, evitó referirse a los motivos de ese conflicto y en particular a la causa en la que se cuestiona la legitimidad de Teresa Day. "La doctora Day tiene la plena competencia para las tareas de la Corte. Si los doctores tienen algún cuestionamiento lo desconozco. No conozco la causa porque no estoy y si hay una convocatoria a pleno no puedo preopinar", aseguró.