Las dos variables que se observan para cerrar actividades

Según manifestó el gobernador Rodolfo Suarez, a pesar del aumento de casos no están evaluando una marcha atrás en la flexibilización de actividades económicas con una cuarentena más estricta. El mandatario explicó que mientras la tasa de letalidad se mantenga en los niveles actuales y el sistema sanitario pueda dar respuesta a la atención de pacientes, todo seguirá igual.

"Las variables a tener en cuenta son la tasa de letalidad del virus y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Cuando el sistema no responda habrá que tomar medidas acerca de las libertades individuales de las personas y el funcionamiento de la economía. Eso es lo que estamos analizando día a día con la incertidumbre de no saber cuándo va a ser el pico", manifestó Suarez luego de recorrer el estadio Aconcagua Arena junto a la ministra de Salud Ana María Nadal.

Ana María Nadal: "Cantidad de casos en la provincia vamos a tener y tenemos que entender que lo importante es tener respuesta del sistema de salud"

El jefe del Ejecutivo provincial llamó a los mendocinos a ser responsables y respetar las pautas vigentes y el aislamiento voluntario. Según expresó, de eso depende que se puedan sostener las libertades individuales y la actividad económica.

Suarez explicó que con los números actuales y las progresiones que manejan no hay peligro de que colapse el sistema sanitario ni que se dispare la tasa de muertos. Sin embargo, aclaró que cuando se observe que la respuesta no será suficiente, se tomarán medidas como suspender las reuniones familiares.

"Si se respeta la franja horaria de los domingos (de 11 a 19) se puede tener contacto con los seres queridos. El problema son los jóvenes que hacen reuniones clandestinas, después se reúnen con las familias y ahí se dan los contagios. Esa es la conciencia que hay que tener", sostuvo y recordó que la mayoría de los fallecidos son personas mayores a 70 años y a ellos es a quienes hay que cuidar.

"Cada caso es una tragedia y los enfermos son víctimas no villanos. Hay familias que pierden seres queridos", destacó.

En cuanto a otras restricciones, sostuvo que no evalúan restringir el turismo interno salvo que existan pedidos puntuales de los intendentes. "Con el turismo interno hemos escuchado a los intendentes y no hay manera de llevar políticas públicas si no es en diálogo con ellos. Cuando piden que no haya turismo interno, así lo hemos decretado. Pero no vemos que haya casos que se produzcan del turismo interno. Por ejemplo en Tupungato funcionan hospedajes y restaurantes y no hay casos", señaló.