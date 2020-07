Ernesto Sanz: "La UCR no se va a prestar para aumentar los miembros de la Corte"

El radical mendocino Ernesto Sanz, referente de Juntos por el Cambio en temas judiciales, descartó que la UCR vaya a acompañar un proyecto del kirchnerismo para aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema.

"No hay ninguna razón institucional seria para aumentar el número de miembros de la Corte. La UCR no se prestará a eso", aseguró tajante Sanz en diálogo con La Nación.

"Si alguien quiere saber qué piensa mi partido, que busque el debate de noviembre de 2006 que cerramos Cristina Fernández de Kirchner y yo en el Senado. También sirve para saber lo que opinaba el kirchnerismo hace 14 años", agregó Sanz, recordando que ambos coincidían en que la conformación de la Corte no podía depender del poder de turno.

En cuanto a la comisión de juristas convocada por el presidente Alberto Fernández, Sanz la calificó de "una muestra más de que al Gobierno no le importa el debate plural".

"Cualquiera que entienda mínimamente algo del tema sabe desde hoy cuál será el dictamen. Es la crónica de un dictamen anunciado", aseguró el exsenador.

No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte, ninguno. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 28, 2020

La comisión que presentará el presidente tiene una mayoría oficialista, pero incluye a algunos juristas que no comulgan con el kirchnerismo, como la presidenta de la Corte porteña, Inés Weinberg de Roca, quien fue la candidata de Mauricio Macri a procuradora general de la Nación.

"No conozco a Weinberg de Roca ni sus razones para aceptar el cargo. Pero desde ya me alegro de que no pudiera pasar por el Senado como Procuradora. Si no se da cuenta de lo que implica estar en esa comisión, tampoco podría liderar el Ministerio Público", la criticó Sanz.

Según Sanz, "la comisión ayudará a entretener el debate público mientras un sector del Gobierno avanza en temas judiciales menos rimbombantes, pero más efectivos a sus propósitos".

Sin embargo, Sanz no descartó que Juntos por el Cambio pueda acompañar una reforma judicial. "Si el Gobierno demuestra que quiere debatir y consensuar una verdadera reforma democrática de la Justicia, que por otra parte es muy necesaria, nosotros estaremos para aportar. Si es una maniobra para avanzar en otro sentido, estaremos enfrente", completó.