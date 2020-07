Asesor de Trump reveló por qué ayudaron a Macri ante el FMI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideraba al ex presidente argentino Mauricio Macri como una pieza clave en el tablero geopolítico de América Latina. Es por esto que utilizó todo su poder institucional para sostener al gobierno de Cambiemos para intentar evitar un triunfo del peronismo.

Trump consideraba que Macri era fundamental para sus planes de terminar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La Casa Blanca consideraba que el regreso del populismo podía afectar los intereses norteamericanos en la región.

Según consigna Infobae, el presidente de los Estados Unidos no solo apoyó a Macri en público, sino que también utilizó en privado todo su poder para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estirara sus límites financieros y concediera a la Argentina un crédito histórico por más de 55.000 millones de dólares.

Mauricio Claver, asesor de Trump y actual candidato norteamericano para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue quien intervino en favor de Argentina por su excelente relación con Nicolás Dujovne. Trump respaldó a Macri sin dudar en el FMI y forzó un crédito histórico por 57.000 millones de dólares.

Claver fue una pieza clave para lograr que Macri accediera a los créditos Stand-By del FMI. La predisposición política de Trump y la habilidad diplomática de Claver no alcanzaron y Macri perdió la reelección ante la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

Claver mantiene diálogo con Alberto Fernández, pese al incidente del día de asunción presidencial que causó un fuerte enfrentamiento diplomático. Claver se enteró de que Alberto Fernández había invitado a Jorge Rodríguez -vicepresidente de Venezuela y hombre fuerte del régimen-, y decidió no participar de la ceremonia y forzar un regreso anticipado a Washington.

Si no hay una crisis política, Claver llegará al BID. Y Alberto Fernández, que forjó una alianza con ciertos países de América Latina y Europa, no podrá hacer nada para evitarlo. Gustavo Béliz será el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un puesto que no afectará la toma de decisiones en ese organismo multilateral.

Hace unos días, Claver ratificó la estrategia de Trump en América Latina, consideró que ya era hora de terminar con los ciclos históricos-populistas en Cuba y Venezuela y reveló su rol en la concesión de los créditos Stand-By al gobierno de Macri.

“Yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo lo ocupamos para la Argentina. Que se haya manejado mal el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina, y les haya costado la elección, es una cuestión”, reconoció Claver.

Y agregó: “Yo tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros, porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el Hemisferio Occidental”.