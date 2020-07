Dietrich: "Mi procesamiento ya estaba decidido hace mucho tiempo"

Guillermo Dietrich contó en una entrevista a Infobae que no tiene miedo de ir preso y que la causa por la que Rodolfo Canicoba Corral acaba de procesarlo por administración fraudulenta por la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste S.A., en el 2018, es 100% política.

“El riesgo de que quede defendiendo a las empresas es muy alto, pero lo único que hicimos fue que se cumpla lo que firmaron los gobiernos anteriores”, dice el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, al que el juez le trabó un embargo de $500 millones. Ya habían sido procesados Javier Iguacel, ex director de Vialidad nacional, y el ex procurador Bernardo Saravia Frías.

Parte de la entrevista:

- Es su primer procesamiento, ¿qué siente?

Nunca en mi vida tuve un cheque rechazado, nunca en mi vida entré en un juzgado prácticamente. Nunca fui a un juzgado ni como imputado, ni como indagado. La primera vez en mi vida que tuve alguna causa fue ahora en la política, principalmente por el denunciador serial de (Rodolfo) Tailhade. Ya había habido una denuncia...

- La de los aumentos en los peajes de Autopistas del Sol.

Sí, sobre sobre el supuesto conflicto de intereses de (Mauricio) Macri, y (Daniel) Rafecas la desestimó. Esto es una causa 100% política, sabiendo que el trasfondo de esto es que buscan igualarlos, tratando de instalar que somos todos iguales, porque no pueden ocultar los bolsos, los barcos, los aviones, los enriquecimientos multimillonarios de funcionarios, de secretarios. Lamentablemente encuentran un juez que es servicial a este objetivo.

- La resolución del juez dice que “existió un acuerdo previo clandestino que generó un perjuicio económico al erario público”, y que no se resguardaron los intereses del Estado si no que se benefició a terceros.

El acuerdo clandestino no sé que es. El juez, aún llamándonos a indagatoria, no nos dejó ver las pruebas que supuestamente tiene. Por la información que tenemos nosotros no existe ni siquiera un mail, porque no existe. Las “cláusulas leoninas” (así lo resalta el juez sobre la renegociación), cuesta creer que el juez pueda definir qué es un buen contrato o que no. Estas obras se hicieron. Esto era un sistema que las empresas invertían, lo cobraban en peaje, que era en dólares, no era en pesos convertibles, durante 20 y pico de años. Estos contratos se rompieron, y el Estado reconoció que había una inversión no amortizada y así lo reconoció en todas las participaciones que tuvo en los distintos gobiernos, del 2002 al 2015. A su vez los distintos gobiernos se fueron comprometiendo a hacer una renegociación de este contrato, por escrito, con resoluciones, y las fueron incumpliendo. Lo único que hicimos es que cerramos un contrato que habían comenzado otros de una forma muy beneficiosa para los argentinos, el cual de esa inversión reconocida se hizo una quita muy importante, no se puso un centavo, la empresa no se llevó un centavo, si no que la pagan los usuarios de las autopistas durante 12 años, con una extensión de contrato, al igual que muchos otros casos.

- ¿Y por qué el juez en la resolución resalta que no se resguardaron los intereses del Estado si no que se benefició a terceros?

Primero, habría que preguntarle al juez. Básicamente, no tiene en cuenta todos los antecedentes que hay. Cuando me indaga a mi, cuando pone la historia, hay un montón de cosas que las omite. Y omite no solo actos administrativos, como decretos o resoluciones, que son públicas, que están a disposición, si no que omite, teniendo en cuenta que lo toma a Gustavo Gentili, que fue el que manejaba el OCCOVI. La denuncia de Tailhade viene de un informe de Gentili, que hace a fines del 2015, después de estar cinco años en el cargo, cuando se iba, y hace un informe diciendo todo lo que hizo mal AUSOL.

- La renegociación por la que fue procesado se firma en el 2018 pero cuando se empieza a negociar, en el 2016, estaba SIDECO, el holding de la ex familia presidencial, dentro del paquete accionario de AUSOL. De hecho, Abertis (principal accionaria de la empresa concesionaria) va al CIADI el 7 de diciembre del 2015. ¿Ustedes nunca tomaron nota de que estaban negociando con una empresa en la que tenía participación la familia presidencial?

Era público. Fue investigado por Rafecas y lo desestimó. Vamos a ver la historia de esto. SIDECO era el accionista principal cuando estas obras se hicieron hace veinte años. Tenía el 33,34%. En julio del 2001 vende y se queda con el 10%. Ese 10% después, por una cuestión técnica, se convierte en un 7%. Ese 7% eran acciones E, a los fines de los votos era el 2,34%. No tenían derecho a director, no participaban en las reuniones de accionistas. Es una empresa pública. Todo es público.

- Pero al ser parte de la familia presidencial en su momento, ¿no tenían información privilegiada?

No empezamos una renegociación de contratos, esa renegociación existía y era pública. Todos lo sabían. Había un decreto del 2006, una adenda del 2009, una resolución del 2011, que siempre decía que había que renegociar el contrato. Nosotros terminamos de renegociar ese contrato. Si hubiesen tenido información privilegiada les hubiese convenido esperar, porque la acción subía mucho más...

- Pero ellos vendieron su participación porque empezaban a haber ruido las incompatabilidades.

Salieron de todos los negocios, y salieron con las acciones por muchos menos de lo que valía en la Bolsa. Las acciones las vendieron a 51 pesos.

- ¿No a 75,50 como dice el juez...?

Exactamente.

- ¿Y por qué el juez sostiene eso?

Porque dice cosas erróneas. Porque toma la denuncia de Tailhade, y la toma como propia. El juez dice que la acción subió 3.185%, y subió siete veces más en el gobierno del kirchnerismo. Las acciones suben por un montón de cosas. Si tomo cualquier combinación de fechas, teniendo en cuenta las fechas de las PASO, de las generales, del ballotage o la asunción de Macri, en todas las combinaciones la acción subió más durante el gobierno del kirchnerismo.

- ¿Y qué me quiere decir con eso?

Que esto en sí mismo no generó nada en particular. Las acciones venían subiendo, y no generó una situación particular esta renegociación. ¿Hasta cuándo subían? Nadie sabe: hay veces que vendes y terminan subiendo. Toda esa construcción de que hicimos una renegociación para que la familia de Macri se beneficie es toda una falacia. El porcentaje accionario era mínimo. Objetivamente los gobiernos habían incumplido con este contratos, y se habían comprometido por escrito a hacer esta renegociación.

Fuente: Infobae