Perlita de miércoles: ¿se casan o no se casan hoy Menem y Zulema?

Reitero primicia. No hay nueva boda entre Carlos Menem y Zulema Yoma. Tenu00edan turno para mau00f1ana a las 12. Un juez del Registro Civil iba a ir a casarlos al domicilio del ex Presidente en la calle Echeverru00eda de Belgrano. Se habu00eda reservado turno. Pero hoy Zulema me llamu00f3 y me dijo: u201cNi Menem me pidiu00f3 casamiento a mu00ed, ni yo le pedu00ed a Menem que se case conmigou201d!! Allegados a la familia me dicen que se posterga porque el actual senador estu00e1 en cama convaleciente y no estu00e1 en condiciones de protagonizar ninguna ceremonia. Pero Zulema lo desmiente! Ojalu00e1 que en algu00fan momento se concrete la boda!!