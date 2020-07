Por qué corrieron a un funcionario clave de Salud en plena pandemia

El Gobierno declaró la emergencia "total" debido a la pandemia de coronavirus y para gestionar la crisis hay un comité especial formado, en realidad, por los mismos funcionarios del gabinete. Allí el Ministerio de Salud es clave. Esa cartera ha tenido cambios sensibles en las últimas semanas, justo en un momento clave.

Rubén Cerchiai dejó de ser el jefe de Epidemiología, como adelantó MDZ. El pediatra, de dilatada carrera dentro del Ministerio de Salud, conoció la noticia de parte de sus superiores. La decisión de sacarlo del cargo fue política, pero su retiro se solapa con el nombramiento de una jefa y su futura jubilación.

Se trata de un puesto clave que tiene como función llevar y analizar las estadísticas de salud y en particular la evolución de los brotes y alertas. Justo en medio de la pandemia de coronavirus, hubo un cambio. Quien reemplazará a Cerchiai como líder del área es una de las infectólogas que asesora a la ministra y al Gobernador. Se trata de Andrea Falaschi, quien trabaja en el Hospital Notti y ahora será directora de Epidemiología. La médica es, junto al infectólogo de OSEP y su par del Lagomaggiore, una de las más influyentes en las decisiones sobre cómo abordar la pandemia. “Hemos fortalecido el área de Epidemiología. Cuando iniciamos y nos dimos cuenta hicimos un fortalecimiento del área, agregando profesionales. Como el área no existía como dirección, sino como Departamento de Epidemiología, elevamos el rango para que tenga una mejor cobertura y pensar no solamente en esta pandemia, sino en la pospandemia”, dijo la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal a través de un comunicado

Cerchiai venía de la gestión anterior, pero ha ocupado cargos distintos en el Ministerio. Hubo cortocircuitos internos en Salud por la comunicación en e marco de la pandemia que hicieron que el médico tuviera cada vez menos acceso a la mesa chica y a las decisiones que se tomaban. Ahora fue alejado de la primera línea.

El seguimiento epidemiológico de los casos de coronavirus se transformó en uno de los ejes de la política sanitaria de la Provincia. Tanto, que más de 30 personas se dedican al rastreo de los nexos y posibles contagios de cada persona diagnosticada. De ese equipo forman parte médicos, jefes de programas y otros profesionales. La ministra Nadal explicó que lo que buscan con el cambio es jerarquizar el área de epidemiología.