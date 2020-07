Longobardi: "La prolongación de la cuarentena produce más problemas de los que resuelve"

Marcelo Longobardi cuestionó la atenuación de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires y criticó la ausencia de un plan económico para superar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Además, le apuntó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, por enfrentarse contra "enemigos imaginarios".

"Me llamó la atención el modo en que arrancó el gobernador Kicillof su presentación el viernes, siempre por supuesto en lucha contra los molinos de viento", describió el conductor de Cada mañana (Radio Mitre) refiriéndose a las declaraciones del mandatario provincial sobre "que ha habido un intento de decir que el coronavirus solamente ocurre en Argentina", como manifestó en la conferencia de prensa junto al presidente, Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hay una inclinación inevitable y compulsiva del kirchnerismo de agarrársela con alguien, aunque ese alguien no exista. Además, lo interesante de enfrentarse con enemigos inexistentes es que no te pueden hacer nada, ganás siempre. Me llama la atención ese enfrentamiento. ¿Quién dijo lo que dice Kicillof? Nadie", consideró Longobardi.