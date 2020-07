Los diputados Ramón e Iglesias se trataron de vagos mutuamente

Las sesiones semipresenciales de la Cámara de Diputados generaron un fuerte cruce de palabras entre el legislador mendocino José Luis Ramón y su par del PRO Fernando Iglesias.

Quien abrió el fuego fue Ramón. "El PRO y el radicalismo están de acuerdo con funcionar de manera mixta, el problema acá se llama Iglesias y alguno que otro más, de una línea supuestamente dura", afirmó el líder de Protectora en una entrevista radial.

Pero Iglesias no tardó en responderle en Twitter a Ramón con una ironía fuerte. "Hola. Aquí, Iglesias, alias el problema. El problema dice que si laburan las cajeras de los supermercados y los camilleros no se ve el motivo por el cual no podamos trabajar los diputados de la Nación. Excepto Ramón que no quiere perder la virginidad laboral, claro".

Pero el propio Ramón retrucó a su colega, con quien tiene rispideces todo el tiempo.

"Diputado Iglesias. Estimado colega. Veo que usted vive cerca de la Cámara de Diputados; y no obstante el jueves pasado faltó al momento de votar leyes de peso ¿Sabe dónde estaba, luego de recorrer 1100 kilómetros quién le habla? En el recinto participando mientras usted descansaba en su casa", señaló el mendocino, a modo de cierre.