Duro cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias en Diputados : "Usted no tiene coronita"

El jueves, en la Cámara de Diputados, se trataron proyectos como la ley de teletrabajo, la donación de plasma sanguíneo por parte de pacientes recuperados y el proyecto de Economía del Conocimiento. En todos los temas hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Sergio Massa y el legislador de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, mantuvieron un fuerte cruce en el recinto. Iglesias quería responder la exposición que había dado Gabriel Cerrutti, pero anteriormente, Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, había propuesto que solo se traten temas que no generen divisiones ni discusiones.

"Massa":

Por sus dichos hacia Fernando Iglesiaspic.twitter.com/xTFXWicGan — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 26, 2020

Es por eso que Massa no dejó al legislador responder y ahí fue cuando, a los gritos, comenzaron a discutir. “Diputado, para que le quede claro. Hay un acuerdo de labor parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse del bloque, armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria. Sino debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita. No me agote la paciencia”, le dijo Massa.

Iglesias le contestó a los gritos, pero como tenía el micrófono apagado optó por ponerse el barbijo e irse del recinto. Luego grabó un video y manifestó: "Como diputado nacional tengo derecho a plantear una cuestión de privilegio y el presidente no me lo puede negar. El acuerdo parlamentario no tiene nada que ver”.