Propietarios de transportes escolares y de albergues transitorios marchan mañana a Gobierno

Los pedidos de ayuda económica no llegan para algunos sectores empresariales de nuestra provincia, ya sea porque no pueden acceder a los créditos que se otorgan o porque no son considerados esenciales, por tal motivo, mañana viernes, en distintos horarios se esperan dos concentraciones en Casa de Gobierno.

A las 10hs se reunirán en la explanada de Casa de Gobierno los integrantes de la Cámara de Propietarios de Transportes Escolares de Mendoza, solicitando la declaración de emergencia económica para el sector. Diego Bonnano, vicepresidente de la Cámara, detalló: "Somos el sector más golpeado de todos, llevamos más de 7 meses inactivos, sin ingresos y sin beneficio alguno" y agregó: "En la provincia hay 270 transportes escolares y muchos colegas ya salieron a vender su vehículo".

El vicepresidente de la Cámara, expresó los lineamientos del reclamo: "Iremos bajo el protocolo que se establece, por número de documento, con el distanciamiento adecuado, con los colegas que puedan salir, porque la situación no da para más".

Una hora más tarde, a las 11hs, llegarán los integrantes de la Asociación de Albergues Transitorios de Mendoza, quienes demandan poder abrir sus puertas ya que cumplen con todos los protocolos necesarios, y las normas de bioseguridad requeridas.

Eduardo Moyano titular de la Asociación expresó: "Queremos que el gobierno provincial visibilice la situación injusta que estamos atravesando, ya que lo único que logra es aumentar la ilegalidad a través de los departamentos céntricos de alquiler temporario que hoy funcionan sin controles, sin habilitación y sin protocolos".

Hace un mes, el ejecutivo provincial detalló por qué no habilitan los telos: "Los albergues transitorios no podrán abrir porque, al no haber registro de quiénes asisten (como sí sucede en los bares, restaurantes y hoteles) sería imposible hacer un seguimiento de un posible nexo epidemiológico en caso de haber nuevos contagios", manifestó el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.