Habrá más controles y dudan si imponen más restricciones al distanciamiento

Tras conocerse el pico de casos, el gobernador Rodolfo Suarez convocó a un grupo de intendentes, al equipo de salud y consultó a sus referentes políticos para evaluar la situación. Antes de tomar una decisión esperarán los informes preliminares de hoy y conocer si la suba de casos que hubo ayer, con 44 personas diagnosticadas con Covid-19, es "tendencia" o fue un hecho extraordinario. Es decir, si la suba de casos positivos se mantiene o vuelve a aplanarse. Por eso será clave el informe parcial que tendrán al mediodía.

En primer informe que Suarez tuvo en la mano decía que eran casos relacionados y esperables porque se dieron en el marco de los conglomerados que ya habían tenido muchos contagios. La mayoría de las personas contagiadas tienen relación con el grupo de profesionales de la salud del Hospital Lagomaggiore que se enfermó. Pero las ramificaciones son tan extensas que se complica el seguimiento. La convocatoria política de Suarez se ampliaría hoy a otros dirigentes.

Anoche no estuvieron los intendentes opositores. Lo que es seguro es un aumento en los controles, mucho más porque se viene una fecha que "tienta" a quienes están habituados a transgredir. "Estamos muy preocupados. Se viene el día del amigo y es una fecha compleja. Hay que aumentar mucho los controles", explicó un jefe comunal a MDZ. Incluso, el mismo intendente es partidario de buscar algunas restricciones, aunque sin cerrar todo.

La tensión está puesta en el propio sistema de salud por la cantidad de personas contagiadas en ese ámbito. Los médicos y enfermeros denuncian falta de descanso y hacinamiento. Pero las autoridades sanitarias y también quienes gestionan hospitales privados advierten otro plano: falta de respeto a las normas de prevención por parte de los mismos profesionales cuando están en espacios comunes o fuera de los hospitales.

El pico esperado

Mendoza empezó julio con 162 casos de Covid-19 diagnosticados y ahora hay 347. En dos semanas hubo un aumento del 115 por ciento en los casos, es decir más del doble. Esta semana el presidente Alberto Fernández debe decidir cómo sigue la cuarentena en todo el país. En Mendoza Rodolfo Suarez extendió las disposiciones del distanciamiento social hasta el próximo lunes, día en que vence el Decreto nacional. Hubo provincias que por decisión propia retrocedieron de fase, pero sobre todo porque tuvieron un pico de casos intempestivo. En la provincia la intención no retroceder de manera abrupta porque hay signos de reactivación económica que alientan. "El Gobernador no quiere volver atrás, pero no tiene problemas en hacerlo si es necesario", describen.

Suarez por ahora no se apresura para retroceder de fase, a pesar de que semanas atrás estuvo a punto de hacerlo. Los datos clave para evaluar son la infraestructura de salud y los recursos disponibles. Es decir la cantidad de contagios y el tiempo de duplicación de contagios; la capacidad de respuesta del sistema de salud; la cantidad de personas en terapia intensiva y otros datos. Por ahora en Mendoza aumentó rápidamente la cantidad de camas ocupadas, pero no hay pacientes agudos que exijan el sistema de alta complejidad.