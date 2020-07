Afirman que una periodista se sumaría a los 44 casos positivos de ayer

Si bien ayer se informaron 44 casos positivos una periodista podría convertirse en el caso 45. Se trata de una trabajadora del diario Mendoza Post que, según publica el director de ese medio, recibió el resultado minutos después de la medianoche.

Según informaron sus compañeros de trabajo, las personas que habían estado en contacto con ella fueron aisladas apenas se supo que era un caso sospechoso y que le iban a realizar el hisopado. Eso ocurrió el día domingo por la noche. Además, se procedió a desinfectar las oficinas el día lunes a la espera del resultado del testeo.

Finalmente, desde ese medio informar que el resultado que era positivo a pesar de que no se conoce el nexo epidemiológico. "No está en grupos de riesgo, no pertenece a ninguno de los 'clústeres' conocidos de contagios en la provincia, no estuvo en contacto con personas que hayan llegado de zonas de circulación comunitaria, y venía observando estrictamente todas las prevenciones y medidas de higiene y distancia social", manifestó el director de Mendoza Post, Ricardo Montacuto.

"Apenas pasada la medianoche supimos del contagio 45. Una periodista de este diario dio positivo de coronavirus. Las personas que estuvieron en contacto estrecho ya fueron aisladas desde el mismo domingo a la noche", expresó.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud salieron a desmentir la información publicada por ese medio. Según expresaron desde el gobierno, la periodista ha sido sometida al hisopado pero aún no se conoce el resultado del testeo. "Ayer se tomó como positivo pero el Hospital Central aclaró que el resultado fue catalogado como 'no concluyente'. Hoy va a salir el resultado final", manifestaron.