En detalle: el decreto de Suarez para prorrogar la cuarentena

A través del decreto 857 el gobernador Rodolfo Suarez dispuso prorrogar hasta el 20 de julio el distanciamiento social, preventivo y obligatorio". A pesar del incremento de casos que se ha registrado en los últimos días, el mandatario decidió no dar marcha atrás con otras actividades y prorrogó los términos que ya estaban vigentes.

Lo hizo en el marco de lo que dispone el decreto de Necesidad y Urgencia 520 firmado por el presidente Alberto Fernández que establece requsitos para poder permanecer en etapa de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio".

En concreto sostiene que el distanciamiento es posible para "todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: 1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria. 2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus SARS-CoV-2. 3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo."

Mientras tanto, rige la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las provincias argentinas, que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios citados.

Como Mendoza cumple los requisitos, Suarez dispuso prorrogar hasta el 20 de julio los términos de la cuarentena en Mendoza.