Taxis y remises no serán sancionados por no cumplir con la RTO

Los propietarios de taxis y remises de la provincia no serán sancionados por no cumplir con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), no renovar el permiso de circulación o no llegar a las 12 horas de trabajo diario, según estableció hoy el Ente de Movilidad Provincial (Emop).