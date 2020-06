En diálogo con After office, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez realizó algunas apreciaciones sobre el gobierno de Alberto Fernández, pero también sobre Mauricio Macri, quien sigue siendo "el único capaz de acreditar el 41 % de los votos". Además fue contundente respecto a la decisión del gobierno nacional de expropiar la empresa Vicentín. "La intervención del Grupo agroindustrial Vicentín es una pelotudez", manifestó.

El penalista cordobés fue durísimo con Alberto Fernández cuestionando la forma en la que había resuelto la compleja situación de Vicentín que no se condice con la imagen de un presidente que en principio decía querer idear con los empresarios más importantes un plan productivo y que " hoy sale con esta pelotudez". En todo caso, "si tiene que meterlo preso al presidente del Banco Central al presidente del Banco Nación por los créditos que le dieron a Vicentin que hagan lo que quieran, pero ese no puede ser objetivo para privatizar una empresa" aseguró Juez. Existen mecanismos dispuestos en la ley de quiebras para solucionar los problemas, "estatizar la sexta cerealera del país para utilizarla como una Junta Nacional de granos para garantizar la soberanía alimentaria es no haber aprendido nada de cómo nos fue con YPF, con aerolíneas...". En todo caso, afirmó Juez, la única forma de solventar la emisión monetaria del país y de traer dólares es la producción primaria.

"¿Cómo se arma un plan productivo expropiando una empresa?" es la pregunta que se hacía el diputado cordobés desde el genuino asombro que manifestó le provocó que el presidente dijera tener un plan productivo y "saliera luego con esto". Alguien debería frenarlo, continuó Juez y decirle que "esto no es Cuba, esto no es Venezuela."

"La Senadora Sagasti no habla si Cristina no la manda" disparó Luis Juez aludiendo a quienes podían estar atrás de una decisión como esta. Aseguró que el presidente tiene en verdad una doble personalidad y "una cosa es cuando piensa él y otra cuando le dicen de atrás del biombo lo que tiene que hacer". "Pero entonces para qué carajo lo votaron a Fernández si la que va a tomar es Cristina a través de algunos de sus emisarios Máximo Kirchner o la senadora Fernández Sagasti", sentenció.

Según entiende el diputado cordobés "el 80%de las empresas van a quedar al borde de la quiebra después del coronavirus" por lo que se pregunta si la estrategia de Fernández irá a ser "estatizarlas a todas".

"La AFI es la productora de Jorge Rial, es para el chusmerío"

Sobre la AFI, el diputado cordobés cuenta que él estudió en profundidad el tema como senador y puede asegurar que es una "basura que no sirve para nada". En el 2010, según relata, le inventaron que tenía una fortuna en las Gran Caimán para tratar de silenciarlo. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que ese accionar fuera distinto durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Juez dijo tajante " yo hace 30 años que me dedico al Derecho penal, pero yo no defiendo lo indefendible". "Los servicios de Inteligencia nunca sirvieron para combatir la delincuencia, si no sólo para producir chusmerío barato", remarcó.

"El único capaz de pasar por la escribanía y escriturar el 41% de los votos es Mauricio Macri"

El próximo año serán las elecciones. Resulta complicado imaginar un candidato de la oposición o caracterizar ahora quién tiene más posibilidades. "Aún cuando el cargo de líder opositor Macri no lo esté ejerciendo con liderazgo y con presencia", el diputado Luis Juez ve al ex presidente como el único capaz de reunir los votos necesarios.

