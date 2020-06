Fuerte crítica del sector industrial a Anabel Fernández Sagasti

"Anabel Fernández Sagasti debería ser más contundente y más precisa en la defensa de Portezuelo del Viento", disparó Julio Totero, vicepresidente de Asinmet.

"Hemos intentado hablar con Anabel y no tenemos una respuesta muy precisa, tampoco la tiene ella porque la estructura del Frente de Todos es verticalista", sostuvo Totero, y añadio: "Les pedimos a todos los legisladores nacionales emitir una postura clara sobre la historia y la importancia de Portezuelo".

Pero la crítica del dirigente empresario hacia la senadora peronista se trasladó luego a otro tema de la agenda urgente, la expropiación de Vicentín.

En este sentido, Totero expresó a MDZ Radio: "No se si le sirve a la Provincia que (Fernández Sagasti) esté sentada al lado del presidente de la Nación para la intervención y expropiación de una empresa, algo que no es de mi agrado. No es este el camino, porque después de la pandemia podemos quedar todos como Vicentín".

Totero realizó estas declaraciones después de una reunión con el gobernador Rodolfo Suarez en la que se discutió el tema Portezuelo.

"Esta mañana estuvimos representados todos los sectores de la actividad económica de la provincia", afirmó el vicepresidente de Asinmet, y agregó que el encuentro fue para pedirle al gobernador "más precisiones, ofrecer nuestro respaldo y tomar acciones conducentes" en defensa de la obra hidroeléctrica.

uD83DuDED1 Portezuelo del Viento no es un regalo, es un derecho de los mendocinos https://t.co/qqNnLRpMSZ#portezuelo #SiAPortezuelo pic.twitter.com/70ns88h4dK — ASINMET Mendoza (@asinmet) June 6, 2020

El empresario consideró que el dique de Malargüe se tiene que hacer independientemente de que peligre el financiamiento nacional porque implica "por arriba de los 10.000 empleos" y agregó: "Hay que dejar claro que La Nación no está pagando una obra, paga una deuda que tiene con Mendoza".

"El proceso licitatorio sigue en curso y la posición de la provincia desde lo legal es muy sólida", señaló Totero, por lo cual dijo que el sector metalúrgico está tranquilo.

