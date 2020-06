Ginés González García, autocrítico: "Somos un país federal y nos costó organizarnos"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, brindó detalles sobre la nueva fase de cuarentena estricta en la que entrará el AMBA a partir del 1° de julio para intentar controlar los contagios de coronavirus.

"Es un virus nuevo, no sabemos mucho y está demostrando comportamientos que no eran previsibles. Estoy seguro de que con algunos aciertos nuestros y el compromiso de los argentinos, y porque aprendimos mucho de los que le pasó a los otros que no les iba bien, somos de los tres países de América que hemos tenido menos consecuencias en casos y muertes", explicó el funcionario en diálogo con TN.

"El gran éxito de la Argentina va a ser la unidad de jurisdicciones; la del pueblo; la del sistema científico y la política aunque algunos quieran hacer alguna especulación. Hay algunos que especulan con sus declaraciones y deberían mirarse al espejo y ver lo que hicieron en el lugar donde estoy yo", justificó el ministro.

"Creo que no hicimos con énfasis suficiente lo que fue la organización por jurisdicción. Nosotros somos un país federal y los países federales tienen muchísimos problemas en hacer políticas coordinadas, eso lo hicimos fenómeno y salimos todo juntos para el mismo lado pero quizás lo que faltó fue alguna idea mejor de organización, creo que hay provincias que en ese sentido lo organizaron mejor que otras. Hubiera sido mejor que hubiéramos coordinado más y mejor desde el primer momento", sostuvo González García.

"No llegamos al 60% de ocupación de camas de terapia intensiva, en años anteriores a esta altura del año había más ocupación pero porque bajaron los accidentes, las cirugías programadas y las enfermedades respiratorias. Lo que hacemos ahora baja todas las posibilidades de la curva y nos da una nueva holgura. Nos va menos mal que a la mayoría pero por un enrome esfuerzo de todos los argentinos. Nosotros de entrada administramos bien la pandemia desde el principio porque regulamos el número de casos, si no la administrás bien, te pasa por encima", destacó el funcionario.

Y agregó: "Lo que hemos hecho es tomar medidas anticipadas para que no haya un desborde y se colapse el sistema, que quiere decir que hay gente que deja de ser atendida y eso es lo que pasó en Europa y Estados Unidos y eso no lo permito como ministro, eso no va a pasar acá".

"Varias regiones de la Argentina dejan de estar en una zona donde deben ser más cuidadosos. En esos lugares mejora la situación y la gente hace prácticamente vida normal salvo en el AMBA y los partidos circundantes y Resistencia (Chaco). Todo dependerá del comportamiento del virus y el de la gente", sostuvo el ministro.

Y completó: "Todo tendrá que ver con dos variables: el comportamiento del virus y el de la gente, en la medida que lo hagamos mejor o no tan bien, van a ser distintas las consecuencias".

"Entendemos que el daño a la economía es brutal, pero ese daño se lo hace la pandemia. Yo entiendo a todos los que la pasan mal, en algún punto yo también la paso mal porque todos estamos teniendo dificultades, pero acá lo que no queremos es que haya vidas que se puedan salvar y no se salven, y lo que hacemos ahora es lo mismo que al principio, tomar medidas con anticipación para que no pase una tragedia. Acepto cualquier cosa menos que tengamos muertes", cerró Ginés.