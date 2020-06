Oyarbide volvió con todo, y dijo que "las escuchas de Macri" eran "enfermizas"

El ex juez de la Suprema Corte Norberto Oyarbide reapareció y habló de las sospechas de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Oyarbide recordó la investigación que se llevó a cabo contra el entonces jefe de Gobierno de Buenos Aires.

En declaraciones a Radio 10, el ex magistrado recordó que "en a causa de las escuchas telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires todos los caminos conducían a Roma". "Mauricio Macri obtiene lo que quiere, tarde o temprano, aunque después lo pierda", siguió, y aseguró que "el espionaje está probado".

Oyarbide procesó al líder del PRO en mayo del 2010, en una causa que investigaba escuchas ilegales de la que fueron víctimas dirigentes políticos, empresarios y hasta una de las hermanas del propio exmandatario, según recuerda Perfil.

El 29 de diciembre de 2015, tras el triunfo electoral de Cambiemos, Sebastián Casanello (titular del juzgado que había subrogado Oyarbide) sobreseyó al entonces jefe de Estado.

Oyarbide se mostró irónico por este sobreseimiento: "Debe haber actuado Harry Potter porque desapareció de la causa, en la que yo le adjudiqué el cargo de miembro, 'Fino' Palacios era el jefe".

Por último, Oyarbide recordó un cruce que mantuvo con Macri en un spa. "Se apareció desnudo con una toalla y sin decirme ni hola me preguntó 'qué pasa conmigo, que estoy en todos los diarios'. Le dije: 'yo atiendo en Comodoro Py. Me di la vuelta y me fui'", relató.