Roberto Lavagna habló de "oscura relación" entre Vicentin y el Banco Nación

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna lamentó que "la grieta" esté atravesando el debate en torno a la situación de Vicentin, y, aunque consideró que "hay razones más que suficientes para aclarar la oscura relación" de la empresa "con el Banco Nación", criticó a quienes quieren "forzar la investigación pasando por encima los procedimientos legales".



Así lo expresó hoy a través de la red social Twitter, luego de que el Senado aprobara ayer la creación de una Comisión Bicameral para investigar las deudas que Vicentin tomó con la banca pública.



"¡Otra vez la grieta!", escribió el dirigente, para luego ubicar de un lado a quienes "se niegan a investigar la oscura relación" entre la empresa agroexportadora y el Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, y, de otro, a quienes quieren "forzar esa investigación pasando por encima de procedimientos legales".

Del otro lado, los que quieren forzar la investigación pasando por encima de procedimientos legales (gobierno actual).

No creo que ni unos ni otros escuchen razones. El pueblo, la gente, sí puede escuchar y rechazar estos comportamientos. Eso es lo que nos permitirá cambiar — Roberto Lavagna (@RLavagna) June 25, 2020





"De un lado, los que se niegan a investigar el caso Vicentin, cuando hay razones más que suficientes para aclarar la oscura relación con el Banco de la Nación (gobierno anterior)", escribió el ex ministro y ex candidato presidencial.



Luego, completó: "Del otro lado, los que quieren forzar la investigación pasando por encima de procedimientos legales (gobierno actual)". En este sentido, Roberto Lavagna dijo no creer que "ni unos ni otros escuchen razones".

Ayer, el Senado de la Nación decidió por mayoría simple la creación de una Comisión Bicameral para investigar las deudas que Vicentin tomó con la banca pública, en una sesión en la cual la oposición argumentó que se violó el Reglamento de la Cámara alta al sostener que se necesitaban dos tercios de los votos para la aprobación.